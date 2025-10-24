ЄС не ухвалив остаточного рішення щодо використання російських активів для України; Путін прокоментував скасування зустрічі з Трампом у Будапешті; два російські літаки вторглись у повітряний простір Литви; Білий Дім анонсував дату зустрічі Трампа та очільника Китаю Сі Цзіньпіна — Суспільне зібрало головні новини ранку 24 жовтня.

1. ЄС відклав рішення щодо використання заморожених російських активів для України

Лідери ЄС після саміту в Брюсселі 23 жовтня не ухвалили остаточного рішення про використання заморожених російських активів на користь України.

У підсумковому комюніке зазначено, що російські активи мають залишатися заблокованими, доки Росія не припинить війну проти України та не компенсує завдані збитки.

Європейська Рада також зобов’язалася забезпечити фінансові потреби України на 2026–2027 роки, зокрема у сфері оборони, і доручила Єврокомісії підготувати варіанти подальшої підтримки.

Лідери домовилися повернутися до цього питання на наступному засіданні Європейської Ради.

Контекст: остаточний варіант висновків ймовірно був змінений, оскільки у проєкті документа, з яким ознайомилось Суспільне, йшлося про те, що лідери Європейського Союзу на саміті 23 жовтня закличуть Єврокомісію якнайшвидше розробити конкретні пропозиції щодо використання заморожених російських активів на користь України.

2. Путін заявив, що зустріч із Трампом у Будапешті не скасована, а "перенесена"

Очільник РФ Володимир Путін заявив, що запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті не скасована, а лише перенесена. Про це він повідомив під час засідання Російського географічного товариства.

Путін зазначив, що проведення зустрічі без підготовки було б помилкою, і додав, що ініціатива організувати саміт у Будапешті надійшла від Трампа. Водночас очільник Кремля розкритикував нові санкції США, назвавши їх спробою тиску на Росію.

"Санкції — недружній акт. Вони не зміцнюють російсько-американські відносини, хоча суттєво не вплинуть на наше економічне самопочуття", — заявив Путін.

Чому це важливо: 22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Президент Дональд Трамп сподівається, що це "підштовхне РФ до розважливості".

3. Два російські літаки порушили повітряний простір Литви — Вільнюс висловив протест

Два російські літаки 23 жовтня ввечері вторглися в повітряний простір Литви, після чого МЗС країни вручило ноту протесту представникам російського посольства.

Як повідомили у Збройних силах Литви, винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 із Калінінградської області залетіли на територію країни поблизу міста Кібартай приблизно на 700 метрів і перебували в повітряному просторі близько 18 секунд.

У відповідь були підняті два іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon, які виконують місію повітряної поліції НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа засудив інцидент і назвав його грубим порушенням міжнародного права, наголосивши на необхідності посилення протиповітряної оборони країни.

4. Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном 30 жовтня в Південній Кореї

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня у південнокорейському місті Пусан під час Торгово-консультаційної зустрічі ASEAN. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 23 жовтня.

Раніше Трамп заявляв, що планує обговорити з Сі мита на імпорт китайських товарів.

Востаннє обидва лідери зустрічалися 29 червня 2019 року на саміті G20 в Осаці, коли Трамп перебував на своєму першому президентському терміні.