Внаслідок російської атаки дроном у Краматорську 23 жовтня загинули журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Вони працювали на телеканалі Freedom. Їхні колеги розповіли про те, як вони працювали та якими були Олена та Євген.

Про це журналісти та медійники розповіли Суспільному.

Головний редактор телеканалу Freedom Єгор Скоріна

Єгор Скоріна повідомив, що Олена та Євген були професіоналами, з якими було комфортно працювати.

"Я неодноразово сам випускав Олену в прямий ефір і колеги мене зрозуміють. Є така ситуація, коли ти спілкуєшся перед включенням з журналістом. І ти бачиш, яка людина в кадрі, яка людина поза кадром. В кадрі Олена завжди була чіткою, структурованою, а поза кадром завжди була веселою, світлою, усміхненою. Я впевнений, що такою вона завжди залишиться в нашій пам'яті", — сказав Єгор Скоріна.

За його словами, Олена Губанова та Євген Кармазін хотіли показати правду про злочини Росії в самому епіцентрі бойових дій. "Вони завжди хотіли, щоб у відповідь світ не мовчав", — сказав Єгор Скоріна.

Людмила Загайнова, журналістка

Людмила Загайнова розповіла, що Олена Губанова любила свою роботу кореспондентки.

"Вона могла проводити, скажімо, прямі ефіри й працювати без упину — стільки годин, скільки було потрібно. Де вона брала цю витримку, це натхнення, ці емоції — важко уявити", — сказала Людмила Загайнова.

Оператор Євген Кармазін був спокійним та ґрунтовним. "Вони у тандемі працювали прекрасно", — розповіла журналістка.

Також Людмила Загайнова повідомила, що Олена Губанова не хотіла евакуюватись з прифронтової території Донеччини та прагнула працювати там далі.

"Я казала Альоні: "Альоно, чому ти не хочеш евакуюватися кудись у безпечніше місце?" А вона відповіла: "Ні, ні за які гроші. Це моє місце, я повинна бути тут. Це моя робота, мій фронт, який я маю тримати — так само як воїни на передовій", — розповіла Людмила Загайнова.

Олена також піклувалась про колег, повідомила Людмила. Вона організовувала для них подарунки та заходи.

Анастасія Жук, журналістка

Журналістка та колега Олени Губанової та Євгена Карамзіна Анастасія Жук повідомила, що вони познайомилися з Оленою вже після початку повномасштабного вторгнення, коли обидві працювали воєнними кореспондентками.

"Олена в роботі була живчиком. Вона була завжди життєрадісною, могла підняти настрій членам знімальної групи, військовим. Вона залишалась спокійною у роботі попри загрози", — сказала Анастасія Жук.

За словами Анастасії Жук, Олена Губанова піклувалась про колег, та навіть ставилась по-материнськи.

"Ми їздили на знімання ексгумації тіл російських військових. Це була зима 2023 року, січень. Було холодно, — 16 градусів. І Олена дала мені свої рукавички, бо я забула", — повідомила Анастасія Жук.

Що відомо про загиблих журналістів

Олена Губанова (творчий псевдонім — Олена Грамова) народилася 1982 року в Єнакієвому на Донеччині. Зі студентських років, працювала в журналістиці. Після вишу, була ведучою на радіо "Мелодія", пізніше — на регіональному телебаченні.

З березня 2021 року Олена працювала на телеканалі "Дім". У червні 2023-го її нагородили орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін народився в Краматорську Донецької області. З 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Євгенові було 33 роки.