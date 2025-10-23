Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді зможе вивести з ладу нафтопровід "Дружба", який, за його словами, "живить військову машину Путіна", після чого Угорщина отримуватиме нафту через Хорватію. На ці слова відреагували в офісі прем’єра Віктора Орбана.

Відповідну заяву Сікорський опублікував у соцмережі Х.

Заяви Сікорського стали відповіддю на слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який раніше розкритикував польського колегу за припущення, що Польща може затримати літак з очільником Кремля Володимиром Путіним на шляху до Будапешта.

"Чи має на увазі Сікорський незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2", – написав в Х Сійярто.

У відповідь Сікорський зазначив, що пишається польським судом, який постановив, що "саботаж проти загарбника не є злочином".

"Більше того, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр (командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді — ред.), нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете нафту через Хорватію", — написав він.

Згодом в офісі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відреагували на слова глави польського МЗС, назвавши його заяву "шокуючою" та "яскравим прикладом підбурювання до війни".

"Своєю безвідповідальною заявою він ставить під загрозу історичну польсько-угорську дружбу та енергетичну безпеку Угорщини! Підрив нафтопроводу не наблизить мир, а призведе до ескалації війни. Ми цього не допустимо!" — написав держсекретар Орбана з питань міжнародних комунікацій та зв'язків Золтан Ковач.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.

Ввечері 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним в столиці Угорщини Будапешті. Пояснивши це рішення тим, на сьогодні не вважає за правильне зустрічатися з Путіним, тому скасував ці плани, однак зустрінеться з очільником Росії в майбутньому.

Атаки України на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" у Росії

13 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.

18 серпня Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви угорського колеги, наголосивши, що саме РФ розпочала війну, яку наразі відмовляється завершувати. А Угорщина, попри ненадійність Москви, продовжує зберігати "свою залежність від Росії".

"Угорщина роками казала, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози — своїм друзям у Москві", — написав Сибіга.

20 серпня Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафтитрубопроводом "Дружба".

21 серпня командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що оператори українських Сил безпілотних систем атакували станцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня Сійярто знову заявив, що транспортування російської нафти до його країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав це "нападом на енергетичну безпеку" та "спробою втягнути країну у війну".

28 серпня постачання російської нафти до Угорщини та Словаччининафтопроводом “Дружба” відновилося, повідомили у четвер угорська нафтова компанія MOL та міністерка економіки Словаччини.