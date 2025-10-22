У частині областей України замість застосованих раніше аварійних відключень електроенергії запроваджують графіки погодинних відключень (ГПВ).

Про це у телеграм-каналі повідомило Укренерго.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ)", — йдеться у повідомленні.

Водночас у деяких регіонах залишаються діючими аварійні відключення, зумовлені наслідками атак РФ на енергетичну інфраструктуру країни в ніч на 22 жовтня.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо", — додали в Укренерго.

Нагадаємо, через масовану атаку РФ по енергетичній інфраструктурі України у ніч на 22 жовтня, зранку в більшості регіонів запровадили аварійні відключення електроенергії. Найскладніша ситуація спостерігається на Сумщині та Чернігівщині. Наразі аварійні роботи тривають.

Крім того, з 16:00 до 20:00 у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Масована атака на України у ніч проти 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня військо РФ здійснило масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Під ударом опинилася низка міст. Зокрема, у шістьох районах Києва фіксують наслідки атаки росіян.

У Дніпровському районі сталася пожежа на 8-9 поверхах багатоповерхівки. В цьому районі є загибла людина. Ще десятьох людей врятували, а пожежу вдалося локалізувати.

У Деснянському районі дрон упав на відкритій території, попередньо, постраждалих нема. Також, попередньо, є влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі.

Внаслідок атаки РФ в столиці щонайменше 25 людей постраждали, з них 5 дітей. Понад 10 госпіталізовані. За інформацією ДСНС України у Києві внаслідок російської атаки загинуло 2 людей: чоловік та жінка 1956 та 1959 років народження.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу сталися пожежі в багатоповерхівці та приватних будинках. 13 людей дістали поранення. Майже 2000 людей залишилися без електрики.

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків, унаслідок яких пошкоджено об’єкти нафтогазової інфраструктури в Миргородському районі. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За його словами, жертв і постраждалих немає.

На Одещині уночі під ударом російських безпілотників опинився Ізмаїл. Пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Критична інфраструктура функціонує. Поранених і загиблих немає, пожежі оперативно ліквідовано.