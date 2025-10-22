У ніч на 22 жовтня РФ завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 400 дронів та 28 ракет. Під атакою опинилась цивільна інфраструктура та енергооб'єкти у столиці та на Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Одещині й Запоріжжі. Є загиблі та поранені. Вже близько 11:00 російські війська влучили безпілотником у приватний дитячий садок у Холодногірському районі Харкова, де перебували 48 дітей та вихователі. Суспільне зібрало реакції кількох європейських дипломатів на цю чергову російську атаку.

Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна Естонії назвав ці обстріли "звірствами".

"Вибух бомби в дитячому садочку в Харкові серед білого дня говорить голосніше за будь-які слова про жорстокість нашого ворога. Ці звірства є повною протилежністю прагненню миру.... Моє серце з усіма жертвами та їхніми родинами", — написав він.

Тсахкна закликав до посилення санкцій проти РФ та наголосив на необхідності військової допомоги Україні, аби Москва "заплатила за свої терористичні дії".

Очільник зовнішньополітичного відомства Литви Кястутіс Будріс зазначив, що таким чином лідер РФ Володимир Путін продовжує єдину форму "дипломатії", яку він знає.

"Забирає життя українців та залишає мирних жителів мерзнути без опалення та електрики. Це, а також постійне повторення необґрунтованих ультиматумів, демонструє справжні наміри Росії прагнути справжнього миру", — сказав дипломат.

Він закликав європейські держави "відповісти агресору єдиною мовою, яку він розуміє".

"Мовою сили. Перш за все: прийняття 19-го пакету санкцій та домовленість про використання заморожених російських активів для потреб України на завтрашньому засіданні ЄС. Нові кошти для ініціативи PURL. Литва внесе 30 мільйонів євро на ці зусилля", — наголосив Будріс.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що, попри чергову "ніч жахів" в українській столиці, Україна — "незламна".

"Росія завдала ударів по будинках та енергетичних об'єктах. Мати та її двоє дітей, одна з яких була 6-місячною дитиною, загинули поблизу Броварів. Ще двоє — в Києві. Досить! Ця війна триває надто довго. Україна втомилася, але незламна", — написала вона, додавши, що Брюссель підтримує Київ.

Масована російська атака України у ніч проти 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня військо РФ здійснило масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Під ударом опинилася низка міст. Зокрема, у шістьох районах Києва фіксують наслідки атаки росіян. Загалом у столиці відомо про двох загиблих та понад 25 постраждалих, серед яких діти.

На Київщині у селі Погреби внаслідок російської атаки загинула жінка, її 6-місячна донька та 12-річна племінниця. В їхній будинок влучив безпілотник і виникла пожежа. Окрім них у Київській області є ще загиблі та поранені.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу сталися пожежі в багатоповерхівці та приватних будинках. Понад 10 людей дістали поранення. Майже 2000 людей залишилися без електрики.

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків, унаслідок яких пошкоджено об’єкти нафтогазової інфраструктури в Миргородському районі. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За його словами, жертв і постраждалих немає.

На Одещині уночі під ударом російських безпілотників опинився Ізмаїл. Пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Критична інфраструктура функціонує. Поранених і загиблих немає, пожежі оперативно ліквідовано.

Також російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Влучання зафіксували у Кам'янському, Синельниківському, Самарівському, Павлоградському та Нікопольському районах. Є пошкодження інфраструктури та будинків місцевих.

Вже близько 11:00 російські війська влучили безпілотником у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова, де перебували 48 дітей та вихователі. Внаслідок удару є загиблий та поранені. Попередньо про постраждалих дітей — не повідомляли.