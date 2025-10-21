Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга представив колективу української Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка (ДАУ) новопризначеного директора Ігоря Осташа та окреслив три пріоритети роботи установи.

Про це повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Першим з них Сибіга назвав поглиблення інтеграції МЗС із ДАУ для створення ефективного симбіозу у практичній роботі.

"Усі заходи, які проводить ДАУ, мають працювати на зміцнення дипломатичної служби та нашої держави. Ми — держава у стані війни, тому всі вони мають бути подвійно ефективними та місійними у виконанні своїх функцій", — пояснив міністр.

За його словами, другим пріоритетом для Академії має стати запровадження регіональних студій у рамках перетворення ДАУ на повноцінний навчальний заклад. Сибіга зазначив, що українська дипломатія потребує академічного дослідження Латинської Америки, Африки, Центрально-Східної Європи та інших регіонів.

Третім пріоритетом очільник МЗС назвав перетворення Академії на центр експертності та "академічний золотий еталон".

"Чи то в студіях, які стосуються зовнішньої політики, чи в студіях, що стосуються регіонального співробітництва, чи в студіях публічної дипломатії — ви маєте бути еталоном. Це означає, що ви маєте знати найкращі практики та впроваджувати їх у свою роботу. Маємо вести за собою, а не наздоганяти", — зазначив міністр.

У цьому контексті Сибіга доручив Осташу протягом місяця представити стратегію діяльності Академії.

Своєю чергою новопризначений голова Академії зазначив, що найближчим часом співробітники будуть розробляти нову стратегію ДАУ, створювати нові навчальні програми, розвивати експертно-аналітичний вимір та відновлювати власну видавничу справу.

16 жовтня Сибіга призначив Осташа директором Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка.

"Для мене це добра нагода передати мій досвід молодшій генерації українських дипломатів... Буду радий співпраці з моїми міністерськими та освітянськими колегами", — прокоментував своє призначення Осташ.

До нього з осені 2020 року ДАУ очолював Геннадій Надоленко. Установа є провідним навчальним і науковим центром МЗС, який готує та підвищує кваліфікацію дипломатичних кадрів для дипломатичної системи та інших держустанов.

Що відомо про Ігоря Осташа

Ігор Осташ — дипломат із досвідом. У різні роки обіймав посади надзвичайного і повноважного Посла України в Канаді та Лівані, представляв Україну при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), був народним депутатом кількох скликань, зокрема очолював парламентський комітет у закордонних справах.

Також він працював в Інституті мовознавства НАН України та очолював Міжнародну школу україністики НАН України. З серпня 2024 року він був позаштатним радником міністра закордонних справ.