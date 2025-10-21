Українська асоціація юристок "ЮрФем" отримала нагороду Human Rights Embassy Tulip Award від посольства Нідерландів в Україні за захист прав постраждалих від гендерного насильства в Україні.

Про це Суспільному повідомили у посольстві Нідерландів.

У посольстві Нідерландів наголосили, що "ЮрФем" отримали нагороду за роботу організації у сфері захисту постраждалих від гендерно зумовленого та сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Росії проти України, а також за просування підходу, орієнтованого на постраждалих у справах насильства проти жінок.

"Гендерна рівність та запобігання насильству щодо жінок є одним із пріоритетів політики Нідерландів у сфері прав людини. Нагорода для "ЮрФем" також є нашим способом підтримати українське громадянське суспільство та правозахисників у забезпеченні захисту прав усіх людей", — прокоментував нагороду посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут.

Співзасновниця асоціації юристок України "ЮрФем" Христина Кіт зазначила, що організація працює також над запровадженням практик у забезпечення правосуддя для жінок і дівчат, постраждалих від гендерно зумовленого насильства.

"Без підходу, орієнтованого на потерпілих, ми не можемо забезпечити відчуття справедливості для постраждалих, яке є багатовимірним та передбачає не лише притягнення винних до відповідальності, а й право бути почутою, отримати комплексну допомогу, репарації, а також визнання і правосуддя на міжнародному рівні", — сказала Христина Кіт.

Посольство Нідерландів вручає нагороду Human Rights Embassy Tulip Award українським правозахисним організаціям із 2018 року.

Асоціація "ЮрФем" є одним з перших об’єднань юристок в Україні та покликана стати майданчиком для обміну досвідом, розвитку та підтримки жінок у юридичній професії. “ЮрФем” була офіційно зареєстрована у вересні 2017 року. А з початком повномасштабної війни стала місцем підтримки для потерпілих від сексуального насильства та всіх видів гендерної дискримінації.

Членкинями Асоціації є представниці правничої професії: юристки, адвокатки, студентки, науковиці, викладачки, працівниці правоохоронних органів.