Організація "ЮрФем" отримала нагороду від посольства Нідерландів за захист постраждалих від гендерного насильства
Організація "ЮрФем" отримала нагороду від посольства Нідерландів за захист постраждалих від гендерного насильства

Марія Патока
ЮрФем
Вручення нагороди Human Rights Embassy Tulip Award організації "ЮрФем" у посольстві Нідерландів. Посольство Нідерландів в Україні

Українська асоціація юристок "ЮрФем" отримала нагороду Human Rights Embassy Tulip Award від посольства Нідерландів в Україні за захист прав постраждалих від гендерного насильства в Україні.

Про це Суспільному повідомили у посольстві Нідерландів.

У посольстві Нідерландів наголосили, що "ЮрФем" отримали нагороду за роботу організації у сфері захисту постраждалих від гендерно зумовленого та сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Росії проти України, а також за просування підходу, орієнтованого на постраждалих у справах насильства проти жінок.

"Гендерна рівність та запобігання насильству щодо жінок є одним із пріоритетів політики Нідерландів у сфері прав людини. Нагорода для "ЮрФем" також є нашим способом підтримати українське громадянське суспільство та правозахисників у забезпеченні захисту прав усіх людей", — прокоментував нагороду посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут.

Співзасновниця асоціації юристок України "ЮрФем" Христина Кіт зазначила, що організація працює також над запровадженням практик у забезпечення правосуддя для жінок і дівчат, постраждалих від гендерно зумовленого насильства.

"Без підходу, орієнтованого на потерпілих, ми не можемо забезпечити відчуття справедливості для постраждалих, яке є багатовимірним та передбачає не лише притягнення винних до відповідальності, а й право бути почутою, отримати комплексну допомогу, репарації, а також визнання і правосуддя на міжнародному рівні", — сказала Христина Кіт.

Посольство Нідерландів вручає нагороду Human Rights Embassy Tulip Award українським правозахисним організаціям із 2018 року.

Асоціація "ЮрФем" є одним з перших об’єднань юристок в Україні та покликана стати майданчиком для обміну досвідом, розвитку та підтримки жінок у юридичній професії. “ЮрФем” була офіційно зареєстрована у вересні 2017 року. А з початком повномасштабної війни стала місцем підтримки для потерпілих від сексуального насильства та всіх видів гендерної дискримінації.

Членкинями Асоціації є представниці правничої професії: юристки, адвокатки, студентки, науковиці, викладачки, працівниці правоохоронних органів.

