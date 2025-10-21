Міністр оборони Бельгії розповів, коли країна зможе передати Україні свої F-16

Бельгія передасть Україні свої винищувачі F-16 після того, як отримає і розгорне нові літаки F-35.

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, виступаючи 21 жовтня на форумі Центру європейської політики (EPC), повідомляє Радіо Свобода.

"Перші три F-35 (а не чотири, — ред.) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, то зможемо передати наші F-16 Україні", – сказав Франкен.

Він наголосив, що процес розгортання F-35 є "дуже важливою фазою" для бельгійських ВПС і напряму пов’язаний із передачею літаків Україні.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки зможемо – ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і грає важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", – сказав міністр.

Франкен також нагадав, що Бельгія є частиною ядерного стримування НАТО, тому її перехід на F-35 має стратегічне значення.