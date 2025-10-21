Російська Державна дума 21 жовтня у другому читанні ухвалила законопроєкт про проведення призову на службу до лав армії РФ протягом усього календарного року — з 1 січня по 31 грудня.

Відповідний документ опубліковано у базі російських законопроєктів.

Зазначається, що призов триватиме з 1 січня по 31 грудня, але відряджання до армії здійснюватиметься як і раніше: з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня.

Це означає, що призовники повинні будуть з'являтися на медогляд, психологічний добір та засідання призовних комісій у будь-який момент протягом року.

Окрім цього, Держдума РФ ухвалила поправки до законопроєкту, які обмежують строк явки за повісткою 30 днями та поширюють дію рішень влади про призов на територію всієї країни.

24 вересня російські депутати схвалили законопроєкт проведення призову до армії РФ протягом усього року у першому читанні. Третє читання заплановане на 28 жовтня. У разі схвалення в цілому, законопроєкт набуде чинності 1 січня 2026 року.

У червні 2025 року президент Володимир Зеленський інформував, що на території України перебувають 695 тисяч російських військових.