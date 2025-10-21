Парламентський комітет з питань цифрової трансформації 21 жовтня рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №13505. Документ передбачає заборону використання та поширення програм і технологій, що становлять загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці, у період гібридної війни Україна потребує правового захисту від "ворожих цифрових інструментів", які можуть використовуватись для кібератак або збору даних.

Автори вказують, що чинне законодавство не містить чіткого механізму класифікації софту як такого, що становить загрозу нацбезпеці. На їхню думку, це ускладнює його своєчасне виведення з обігу та створює додаткові ризики для національної безпеки України.

Так, законопроєктом пропонується створення офіційного переліку заборонених програмних продуктів. Його вестиме Держспецзв’язку, а пропозиції до списку зможуть подавати СБУ та Національний банк України.

Які ІТ-продукти можуть потрапити до переліку заборонених

що належать або створені країною-агресором;

що мають власників, пов’язаних із "ворожими" державами;

що використовуються для збору чи передачі даних, що загрожують безпеці України;

що внесені до санкційних списків інших держав або міжнародних організацій.

На кого поширюватиметься заборона

У разі ухвалення, закон набуде чинності через пів року після публікації. Заборона поширюватиметься на державні установи, критичну інфраструктуру, оборонний сектор і платіжні системи й передбачає поступове виведення з використання такого програмного забезпечення до 1 січня 2030 року. Порушення вимог каратиметься штрафами у розмірі 2% загального річного обігу суб’єкта господарювання.

Винятки діятимуть лише для розвідувальних органів, яким може бути дозволене використання такого софту для спеціальних завдань.

Ініціатори документа наголошують, що цей законопроєкт — спроба "системно закрити вікно ворожим технологіям", які можуть бути інструментом впливу або атаки на українські державні інституції.