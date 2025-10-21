Чоловіка, який скоїв замах на Фіцо, засудили до 21 року в'язниці

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини 21 жовтня засудив до 21 року позбавлення волі 72-річного Юрая Цинтулу, який у 2024 році скоїв замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє словацьке видання dennik.

Юраю Цинтулі з Левіце висунули обвинувачення у скоєнні терористичного нападу на Роберта Фіцо, за який йому загрожувало довічне ув’язнення. Однак Спеціалізований кримінальний суд скористався можливістю надзвичайного пом'якшення покарання та не засудив пенсіонера до довічного ув'язнення за напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Вік злочинця, стан здоров'я та його "повна бездоганність" були вирішальними факторами під час визначення цього вироку. Сенат суду у складі трьох суддів ухвалив рішення одноголосно.

Рішення може бути оскаржене у Верховному суді країни і Цинтула заявив, що подаватиме апеляцію.

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня 2024 року нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, влучивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний стрілець, був колишнім охоронцем у торговому центрі, є автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному у фейсбуку, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

18 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річного Юрая Цинтулі, якого підозрюють у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

8 липня 2025 року в Спеціалізованому кримінальному суді в Банській Бистриці розпочався судовий процес у справі про замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.