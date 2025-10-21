Частина Чернігівської області залишилась без електрики через обстріл РФ; США та Австралія підписали угоду про надра; Британія виділить 134 млн на відрядження військ в Україну; президент Володимир Зеленський, можливо, візьме участь у саміті Євроради; ЄС обговорює репараційний кредит для України — Суспільне зібрало головні новини на ранок вівторка, 21 жовтня

Північ Чернігівщини без світла через російську атаку

20 жовтня унаслідок влучання російського дрона в енергетичний об'єкт північна частина Чернігівщини опинилась без електропостачання. В одній із громад області пошкоджена критична інфраструктура. "Щойно дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи", — йдеться у повідомленні райдержадміністрації.

У "Чернігівводоканалі" закликали людей негайно зробити запас питної води, адже найближчим часом можливе тимчасове припинення водопостачання у Чернігові.

Як повідомили в Укрзалізниці, через відсутність напруги в мережі низка приміських поїздів Чернігівщини курсують із затримками від 30 хвилин.

США та Австралія підписали угоду про корисні копалини

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе 20 жовтня підписали Рамкову угоду про критично важливі мінерали. Держави проінвестують щонайменше $1 млрд у пріоритетні проєкти з видобутку критично важливих мінералів. Альбанезе зазначив, що в його країні є важливі мінерали та рідкісноземельні елементи, які є "життєво необхідними для оборони та інших передових технологій".

Як зазначають інформагентства Reuters і AP, Штати уклали таку угоду з Австралією, щоби протидіяти Китаю. Згідно з даними Геологічної служби США, Китай має найбільші у світі запаси рідкісноземельних елементів. Пекін тим часом затвердив жорсткіші правила щодо продажу своїх рідкісних мінералів за кордон. Але Австралія також має значні запаси подібних елементів.

Міноборони Британії — про відправлення військ в Україну

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Велика Британія разом з іншими європейськими країнами планує розмістити свої війська в Україні "після підписання мирної угоди" як один із компонентів гарантій безпеки. Для відряджання своїх військ на українську територію Лондон готовий витратити понад $134 млн. Однак британські солдати будуть розміщені якомога далі від лінії фронту. Вони навчатимуть українських військових.

Гілі додав, що Британія та Україна розпочнуть спільне виробництво дронів-перехоплювачів уже протягом наступних кількох тижнів. До того ж для британської армії розроблять нові повноваження, щоб збивати дрони над військовими базами Сполученого Королівства.

Зеленський 23 жовтня, ймовірно, візьме участь у саміті Євроради

Президент Володимир Зеленський у четвер, 23 жовтня, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі. Про це агентству Reuters повідомило власне джерело, знайоме з цим питанням. За словами співрозмовника журналістів, очікується, що на саміті, серед іншого, обговорять Україну та європейську оборону.

Водночас у коментарі Суспільному один з європейських посадовців не підтвердив участь глави держави у цьому заході, але додав: "дійсно, є така можливість, адже голова Європейської Ради Антоніу Кошта запросив його". Раніше в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера нам повідомили, що у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбудеться засідання країн Коаліції охочих, в якому візьме участь Зеленський.

ЄС обговорює репараційний кредит для України

Європейський Союз 23 жовтня обговорить використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Хоча Угорщина проти компенсаційного механізму, Брюссель все ж прагне досягти одностайності щодо цього інструменту від усіх 27 держав-членів ЄС. Про це Суспільному повідомив один із дипломатів Євросоюзу.

Наприкінці вересня стало відомо, що Європейська Комісія підготувала для України інструмент, який дозволить використання російських заморожених активів. Перше обговорення на рівні лідерів відбулося в Копенгагені 1 жовтня на неформальному саміті.

Тоді Угорщина виступила проти цього механізму, про що публічно говорив прем'єр-міністр Віктор Орбан. Застереження виникли й у Бельгії, де розташована фінансова інституція Euroclear, у якій зберігаються активи РФ. А втім, вона, за інформацією Суспільного, готова до конструктивної співпраці. Бельгія хоче домогтися принципу повної солідарності від усіх держав-членів ЄС, поділився дипломат ЄС.