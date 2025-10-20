Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україна готує "дуже важливі домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій". За його словами, це дозволить розширити можливості української армії.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні 20 жовтня.

"Ми готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Будуть розширення наших можливостей. Команда офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що наступного тижня "будемо говорити з партнерами в Європі" щодо нових внесків у програму PURL, зокрема щодо систем ППО та деяких засобів далекобійності.

Крім того, Зеленський наголосив на спільній роботі з партнерами у сфері енергонезалежності Європи.

"По енергетиці у нас на спільне бачення, також з нашими іншими партнерами. В Європі має бути нуль російських енергоресурсів і сигнали з Америки чіткі. Зараз вони готові поставити в Європу ось стільки газу і нафти, скільки потрібно, щоб замістити російські постачання. В нашому регіоні є необхідна інфраструктура", — сказав президент.

За його словами, наразі Україна "зробила свої пропозиції Америці" щодо газової інфраструктури та атомної генерації, а також кількох інших проєктів, і наразі триває робота над їхніми деталями.

"Майже щодня зараз в комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору. Нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам в Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити", — додав глава держави.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.