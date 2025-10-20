Правляча Ліберально-демократична партія Японії та опозиційна партія інновацій (JIP) 20 жовтня підписали коаліційну угоду, яка гарантує обрання голови ЛДП Санае Такаїчі прем’єр-міністеркою країни.

Про це пише Kyodo News.

За даними видання, партія Такаїчі, вперше за багато років очолить уряд меншості спільно з консервативною Партією інновацій, а не з партією "Нова Комейто", яка розірвала своє 26-річне партнерство з ЛДП на початку цього місяця.

"Нова коаліція матиме нетрадиційну форму: Партія інновацій, штаб-квартира якої знаходиться в західній префектурі Осака, як очікується, співпрацюватиме з ЛДП, не займаючи на даний момент посади в кабінеті міністрів", — йдеться у повідомленні.

Голова Японської партії інновацій Хірофумі Йосімура зазначів, що під час переговорів про координацію обидві партії, які вважаються консервативними, поділяють основні цінності з таких тем, як дипломатія, оборона та безпека.

"Хоча коаліції ЛПД-JIP трохи не вистачатиме більшості у ключовій Палаті представників, Такаічі, відома як переконана консерваторка, обов'язково виграє вибори прем'єр-міністра, оскільки інші партії навряд чи зможуть об'єднатися й висунути спільного кандидата", — сказав Йосімура.

За його, словами, у разі обрання Такаїчі, дві партії домовилися скоротити кількість місць у нижній палаті парламенту на 10%. А також скасувати податок на споживання продуктів на два роки та вирішити питання щодо корпоративних і організаційних політичних пожертв до вересня 2027 року.

Крім того, сторони погодилися скасувати тимчасовий податок на бензин до кінця року та відмовитися від плану нинішнього уряду щодо надання одноразових виплат у 20 тисяч ієн (133 долари) на людину.

Нагадаємо, у вересні премʼєр-міністр Японії Ішіба Шіґеру подав у відставку через корупційний скандал у Ліберально-демократичній партії. У політсилі виявили проблеми, пов'язані зі збором коштів на політичні рахунки. Це спричинило серію скандалів у Японії.

4 жовтня 64-річну колишню міністерку економічної безпеки Санае Такаїчі обрали головою правлячої Ліберально-демократичної партії Японії. У своїй програмі політикиня програмі пообіцяла подвоїти японську економіку за наступні 10 років завдяки значним державним інвестиціям у нові технології, інфраструктуру, виробництво продуктів харчування та інші сфери економічної безпеки.

Також вона заявляла, що продовжить торговельну угоду з президентом США Дональдом Трампом, за якою Японія погодилася інвестувати 550 мільярдів доларів у Штати в обмін на зниження тарифів на автомобілі та інші японські товари. Водночас Такаїчі допускає перегляд угоди, якщо та виявиться несправедливою.