Російські війська атакували енергооб'єкт у Ніжинському районі Чернігівщини; Дональд Туск заявив, що ніхто не має тиснути на Зеленського щодо поступок Росії; Росія збільшує витрати на пропаганду на 54% та у Гонконгу вантажний літак зійшов зі злітної смуги, загинули двоє людей — Суспільне зібрало головні новини ранку 20 жовтня.

1. Туск: Ніхто не має тиснути на Зеленського щодо поступок Росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що міжнародна спільнота не повинна вимагати від України територіальних поступок.

“Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого й тривалого миру,” — написав Туск у соцмережі X.

Його заява пролунала на тлі дискусій у Європі щодо можливих умов завершення війни між Україною та Росією.

2. Росія атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла понад 2,7 тисячі абонентів

У ніч на 20 жовтня російські війська завдали удару по енергооб’єкту в Ніжинському районі Чернігівщини, повідомило АТ "Чернігівобленерго".

Станом на 01:33 без електропостачання залишалися понад 2700 абонентів. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, однак зазначають, що пошкодження масштабні.

Контекст: 19 жовтня, російська армія атакувала ще один енергетичний об’єкт у Корюківському районі, через що без світла залишилися близько 55 тисяч споживачів.

3. Сибіга: Росія збільшує витрати на пропаганду на 54% — робить ставку на дезінформацію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія посилює інформаційну війну проти України. Попри скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування державної пропаганди зросте на 54%, повідомило МЗС.

“Це показує справжні пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою — намагаються робити це через дезінформацію,” — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що у сучасному світі слова теж є зброєю, особливо у сфері дипломатії.

4. У Гонконгу вантажний літак зійшов зі злітної смуги: загинули двоє людей

У міжнародному аеропорту Гонконгу сталася аварія вантажного літака Boeing 747, що прибув із Дубая. Під час посадки він зійшов із північної злітно-посадкової смуги та, ймовірно, зіткнувся з наземним автомобілем, після чого частково опинився у морі.

Поліція підтвердила загибель двох чоловіків, які перебували в транспортному засобі. Четверо членів екіпажу не постраждали.

Північну злітну смугу тимчасово закрито, на місці працюють рятувальні служби. Причини аварії з’ясовуються.