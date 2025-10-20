Секретна служба США виявила поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч мисливську вежу, з якої відкривався прямий огляд на місце виходу Дональда Трампа з літака Air Force One.

Про це пише NBC News.

Про знахідку повідомили ще у четвер, а у неділю підтвердили, що розслідування очолило ФБР. Речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі зазначив, що під час підготовки до прибуття президента фахівці за допомогою технологічних засобів та фізичних перевірок території “виявили об’єкти, що викликали інтерес”.

“Жодного впливу на пересування президента не було, і жодних осіб поблизу не виявлено,” — заявив Гульєльмі.

За даними NBC News, вежа стояла навпроти зони, де зазвичай паркуються приватні літаки, зокрема особистий літак Трампа. Через ремонтні роботи президентський Air Force One тимчасово використовує цю частину аеропорту.

Трамп прибув до Флориди в п’ятницю і проводить вихідні у своєму маєтку Mar-a-Lago, де часто грає в гольф.

Трамп торік пережив два замахи: під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії, де нападник відкрив вогонь із даху, і під час гри в гольф у Вест-Палм-Біч, коли озброєного чоловіка затримали агенти Секретної служби.

ФБР поки не повідомляє, чи пов’язана нова знахідка з попередніми спробами замахів.