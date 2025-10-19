У понеділок, 20 жовтня, у більшості областей України протягом дня очікується +6+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +11 градусів.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі на заході країни буде найхолодніше, місцями можливі заморозки з температурою від 0 до 5 градусів.

"У понеділок дощі в Україні очікуються повсюди (циклон), окрім західних областей, там навіть сонячні чи зоряні прояснення (вплив антициклону)", — прогнозує Діденко.

У Києві 20 жовтня очікується холодна та волога погода, вдень температура підніметься до +7+8 градусів. Місцями також пройдуть дощі.

"З найближчої перспективи — найтепліше буде в Києві в четвер, 23-го жовтня, плануйте, що кому треба. А поки що і знаємо, і бачимо, що холодно — одягаємося, рухаємося. З вівторка - потеплішає", — прогнозує Діденко.