Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що наразі країні потрібен загальний військовий призов молодих чоловіків, оскільки, на його думку, це може стати "фактором стримування" для Росії.

Про це пише Spiegel.

"Якщо ми знову проведемо військовий призов всіх чоловіків певного віку та зберемо дані всіх, хто придатний до військової служби, це буде помічено в Росії. Іншими словами: це також є фактором стримування", — сказав Пісторіус.

Він підкреслив, що у разі запровадження "оборонного стану, якого необхідно запобігти", призов, призупинений у 2011 році, буде негайно відновлено відповідно до Основного закону. Міністр оборони також назвав скасування районних військових комісаріатів, пов’язане з припиненням призову, серйозною помилкою.

"Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді ми зможемо знову проводити загальнонаціональний призов. Я впевнений, що ми можемо це зробити", — розповів міністр.

Крім того, Пісторіус заявив, що працюватиме над тим, щоб Закон про військову службу набрав чинності на початку 2026 року, і сподівається на досягнення згоди з парламентськими фракціями.

"Я впевнений, що ми можемо цього досягти. Усі в Бундестазі знають, що йдеться про безпеку Німеччини", — сказав очільник оборонного відомства ФРН.