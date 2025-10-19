Володимир Путін під час телефонної розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною; Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню; у Держдепі США заявили, що ХАМАС планує напади на мирних жителів у Газі; у США пройшли протести "No Kings" проти Трампа — Суспільне зібрало головні новини ранку 19 жовтня.

WP: Путін вимагав від Трампа контроль над Донеччиною в обмін на мир

Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову припинення війни, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, Кремль натякнув на готовність відмовитися від частин Запорізької та Херсонської областей. Трамп публічно не коментував вимогу, але заявив, що “час зупинити вбивства й укласти угоду”.

Контекст: 16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Афганістан і Пакистан домовилися про негайне припинення вогню

Афганістан і Пакистан погодилися на негайне припинення вогню після тижня запеклих прикордонних боїв, унаслідок яких загинули десятки людей, повідомило МЗС Катару.

Перемир’я було досягнуто під час переговорів у Досі за посередництва Катару та Туреччини. Сторони також домовилися про подальші зустрічі, щоб забезпечити виконання домовленостей.

У переговорах брали участь міністри оборони обох країн, які заявили про готовність працювати над деескалацією та відновленням стабільності на спільному кордоні.

США попередили про можливу атаку ХАМАС у Газі — Держдепартамент

Сполучені Штати повідомили країни-гаранти мирної угоди щодо Гази про достовірні розвіддані, які свідчать про підготовку нової атаки ХАМАС проти мирних жителів. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

У Вашингтоні наголосили, що такий напад стане серйозним порушенням режиму припинення вогню та поставить під загрозу досягнутий прогрес мирного процесу.

Країни-гаранти закликали ХАМАС дотримуватися умов перемир’я й заявили, що в разі атаки буде вжито заходів для захисту цивільних і збереження стабільності в Газі.

Чому це важливо: 13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

У США пройшли масштабні протести “No Kings” проти політики Дональда Трампа

У понад 2600 містах США відбулися масові акції під гаслом “No Kings”, спрямовані проти політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляють CNN та Associated Press.

Протестувальники виступили проти арештів і депортацій мігрантів, розгортання військ у штатах та призупинення роботи уряду. Це вже третя хвиля протестів від початку другого президентського терміну Трампа.

До учасників звернулися сенатор Берні Сандерс і низка місцевих політиків, які закликали до мирних і безпечних демонстрацій. Сам Трамп заявив, що «не є королем», відповідаючи на гасла протестувальників.