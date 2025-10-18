Служба безпеки України проводить розслідування, щодо показів свідка Юсуфа Мамешева у справі детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова та його батька щодо наміру продати технічні коноплі до Росії. Слідство підозрює, що свідчення під присягою могли бути неправдивими.

Про це Суспільному повідомив прокурор Олександр Смірнов.

В ході розслідування Юсуфа Мамешева тричі допитували співробітники СБУ. Ще двічі свідка допитував суд. Мамешев зазначив, що в телефонній розмові з детективом Русланом Магомедрасуловим обговорював продаж технічних конопель до Узбекистану, а не російського Дагестану.

За словами прокурора Олександра Смірнова, СБУ почало досудове розслідування щодо свідчення Юсуфа Мамешева за підозрою у неправдивості. СБУ заявляє, що у нібито п’яти експертизах запису розмови Мамешева із детективом НАБУ йшлося про торгівлю саме з російським Дагестаном.

"Мова про кримінальне правопорушення відносно свідка, а саме надання завідомо неправдивих показань. На підтвердження наших слів було долучено кілька експертиз розмов. В кількох експертизах визначалось, що “скоріше за все” (було сказано Дагестан – ред.) В останній експертизі стверджується, що мова йде про Республіку Дагестан,” – зазначив прокурор.

Слідство також ініціювало психоемоційну експертизу свідчень Мамешева. Прокурор Офісу генпрокурора України Олександр Ганілов розповів Суспільному, що він визнав свідчення брехливими.

"Він намагався викривити дані. Видно було, що людина плутається в показах, на уточнюючі питання людина не може відповісти. Згідно з висновками експерта, які я зачитував, людина на ходу придумує, що їй сказати. Якщо просто – це брехня” – заявив він.

Раніше Юсуф Мамешев зазначав про тиск на нього та його сина зі сторони СБУ. Чоловіку нібито писав повідомлення з погрозами та призначав зустріч співробітник служби безпеки й погрожував “проблемами”, якщо той не змінить свідчення.

Крім того, зі слів Юсуфа Мамешева, після відмови міняти показання того ж вечора ТЦК оголосило його у розшук, а вже зранку в машині затримала поліція. СБУ цю інформацію не коментувало.

У чому звинувачують Руслана Магомедрасулова

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магомедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії.

СБУ стверджує, що Магомедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько. З вересня 2022-го року вся торгівля з Росією повністю заборонена. Серед доказів — запис розмови детектива НАБУ Руслана зі знайомим, де нібито це й обговорювали та інформація про дагестанську компанію-покупця, яка мала придбати й реалізовувати її в РФ.

Руслана Магомедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу.

12 вересня Печерський суд Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова під вартою до 21 жовтня.

16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру Магомедрасулову. За версією слідства, детектив НАБУ нібито використовував свої зв’язки та службовий вплив та вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.