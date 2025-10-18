Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому та зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом; Трамп заявив, що має намір зустрітися з Путіним у Будапешті; Індія майже припинила купувати російську нафту та українська делегація привезла до Білого дому карти російських військових об’єктів — Суспільне зібрало головні новини ранку 18 жовтня.

1. Зеленський і Трамп обговорили ракети Tomahawk для України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі обговорив питання передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Обидві сторони розглядають можливість співпраці у сфері оборонного виробництва. Зеленський запропонував обмін технологіями: "США мають ракети, а ми — дрони. Ми можемо працювати разом і зміцнити обидві економіки".

Контекст: 17 жовтня близько 20.30 (за київським часом) Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрілися в Білому домі. Разом із главою держави прибули й інші українські посадовців, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак та посолка України в США Ольга Стефанішина.

2. Трамп підтвердив майбутню зустріч із Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп повідомив, що зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті найімовірніше відбудеться у двосторонньому форматі. Він зазначив, що Україна "перебуватиме на зв’язку". Трамп висловив переконання, що Путін хоче укласти мирну угоду, і додав: "Я вже укладав вісім угод — укладу і дев’яту". Зеленський своєю чергою заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, головне — досягти миру.

3. Трамп заявив, що Індія майже припинила купувати російську нафту

Під час зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп заявив, що Індія практично припинила імпорт російської нафти, який раніше становив близько 38% від загального обсягу закупівель. Він назвав це "позитивним сигналом" і наголосив, що країни мають зменшувати залежність від російських енергоресурсів. Окремо Трамп згадав про енергетичні труднощі Угорщини, яка залежить від старого трубопроводу.

Чому це важливо: 30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп анонсував, що підвищить мита для Індії ще раз, і 27 серпня запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

4. Українська делегація привезла до Білого дому карти російських військових об’єктів

За даними джерел Суспільного, під час переговорів у Білому домі українська делегація представила карти з вразливими точками російського оборонно-промислового комплексу. На них позначено ключові об’єкти, які можуть стати важелем тиску на Москву для припинення війни. Переговори Зеленського і Трампа тривали понад дві години — значно довше, ніж планувалося.