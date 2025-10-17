18 жовтня — 1333-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.
- Польський суд відмовив Німеччині в екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків". 17 жовтня у Варшаві відбулося засідання у справі громадянина України Володимира Журавльова. Суд відхилив запит ФРН на екстрадицію українця та постановив негайно звільнити його з-під варти.
- У Тернополі обрали запобіжні заходи військовим, яких затримала поліція. Раніше семеро військових отримали підозри у катуванні, розбої, незаконному позбавленні волі або викраденні людини та незаконному заволодінні транспортним засобом.
У Харкові було чутно вибух
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ атакувала Запоріжжя
Армія РФ атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі, повідомив керівник ОВА Федоров.
Попередньо, загиблих та поранених немає.
У Запоріжжі було чутно звук вибуху
У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Полтаві було чутно вибух
У Полтаві було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Запорізькій області пролунали вибухи
У Запорізькій області пролунали вибухи, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
У Черкасах було чутно вибух
У Черкасах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зеленський відреагував на ідею будівництва тунелю між Росією та США
Президент США Дональд Трамп назвав "цікавою ідеєю" пропозицію збудувати тунель, що з'єднає Росію та американський штат Аляска, і заявив, що її потрібно обміркувати. Президент України Володимир Зеленський, натомість, висловився проти такої ініціативи.
Про це вони заявили під час спілкування з журналістами у Білому домі 17 жовтня.
Відповідаючи на запитання журналістів, Дональд Трамп сказав, що вперше почув про ідею тунелю між Росією та Аляскою.
"Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув", — зазначив Трамп.
Він додав, що нещодавно на Алясці збудували дорогу, яка відкриває доступ до корисних копалин, і США мають у цьому проєкті "непогану частку власності", оскільки зробили його можливим.
Після цього американський лідер запитав думку щодо ініціативи Москви у президента України Володимира Зеленського.
"Я не задоволений нею", — коротко відповів Зеленський.
Українська делегація привезла Трампу мапи з "больовими точками" російської оборонки — джерело
Українська делегація на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом привезла мапи, на яких позначені вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.
Про це Суспільному повідомив співрозмовник в українській делегації.
Відомо, що разом із Зеленським до Білого дому прибули й інші українські посадовці, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністерка енергетики Світлана Гринчук та посолка України в США Ольга Стефанішина.
За словами співрозмовника, на цих мапах детально позначені ключові об'єкти та слабкі місця російської військової економіки.
"На картах — больові точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну", — сказало джерело.