Зеленський відреагував на ідею будівництва тунелю між Росією та США

Президент США Дональд Трамп назвав "цікавою ідеєю" пропозицію збудувати тунель, що з'єднає Росію та американський штат Аляска, і заявив, що її потрібно обміркувати. Президент України Володимир Зеленський, натомість, висловився проти такої ініціативи.

Про це вони заявили під час спілкування з журналістами у Білому домі 17 жовтня.

Відповідаючи на запитання журналістів, Дональд Трамп сказав, що вперше почув про ідею тунелю між Росією та Аляскою.

"Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув", — зазначив Трамп.

Він додав, що нещодавно на Алясці збудували дорогу, яка відкриває доступ до корисних копалин, і США мають у цьому проєкті "непогану частку власності", оскільки зробили його можливим.

Після цього американський лідер запитав думку щодо ініціативи Москви у президента України Володимира Зеленського.

"Я не задоволений нею", — коротко відповів Зеленський.