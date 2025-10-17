Росія продовжує атаки української енергосистеми: протягом тижня в низці областей застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію. Уряд створив Координаційний штаб для захисту енергетики.
Президент Зеленський зустрівся з президентом США Трампом у Білому домі. Напередодні Трамп під час телефонної розмови з Путіним домовився з ним про зустріч в Угорщині — Зеленський заявив, що готовий долучитись до неї.
Війська РФ не припиняють наступ на Костянтинівку та атаки в напрямку Краматорська, а також накопичують сили в Серебрянському лісі та готуються штурмувати Ямпіль
Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.
