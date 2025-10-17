Перейти до основного змісту
Російські атаки в напрямку Костянтинівки та Краматорська, оборона Покровська, евакуація дітей з Донеччини.Тиждень у фото

Росія продовжує атаки української енергосистеми: протягом тижня в низці областей застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію. Уряд створив Координаційний штаб для захисту енергетики.

Президент Зеленський зустрівся з президентом США Трампом у Білому домі. Напередодні Трамп під час телефонної розмови з Путіним домовився з ним про зустріч в Угорщині — Зеленський заявив, що готовий долучитись до неї.

Війська РФ не припиняють наступ на Костянтинівку та атаки в напрямку Краматорська, а також накопичують сили в Серебрянському лісі та готуються штурмувати Ямпіль

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Військовослужбовці 24-ї бригади встановлюють сітки проти дронів поблизу Костянтинівки
Місцеві жителі отримують фанери, щоб закрити вікна, які вилетіли після удару по Краматорську
Спалені скидами з FPV-дронів автівки на узбіччі дороги на Костянтинівку
Волонтер Євген Ткачов одягнув бронежилет і каску на братів Ігора та Тимофія, яких вдалось евакуювати з Костянтинівки. Від стресу діти розплакались, Євгену довелось їх заспокоювати
Глядачі сидять на трибунах перед початком фіналу Чемпіонату України з мотоперегонів на Київщині
Артилеристи 152-ї окремої єгерської бригади стріляють із самохідної гаубиці Howitzer M114 у бік російських позицій поблизу Покровська
Пожежники працюють на місці удару російського безпілотника на околицях Одеси
Поранений пацієнт ховається у підвалі лікарні у Харкові, по якій росіяни вдарили КАБом
Бійці єгерської бригади відпочивають у бліндажі на позиції на Покровському напрямку
Ветерани під час тренування з парахокею на льодовій арені "АТЕК" у Києві
