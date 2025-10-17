У пʼятницю, 17 жовтня, Печерський районний суд міста Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова під вартою до 15 грудня поточного року без права внесення застави. Його звинувачують у незаконному веденні бізнесу в Росії.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Також вранці суд залишив під вартою його батька, Сентябра Магамедрасулова, до 15 грудня без можливості внесення застави.

У чому звинувачують Руслана Магамедрасулова

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії.

СБУ стверджує, що Магамедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько. З вересня 2022-го року вся торгівля з Росією повністю заборонена. Серед доказів — запис розмови детектива НАБУ Руслана зі знайомим, де нібито це й обговорювали та інформація про дагестанську компанію-покупця, яка мала придбати й реалізовувати її в РФ.

Руслана Магамедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу.

12 вересня Печерський суд Києва залишив детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова під вартою до 21 жовтня.

16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За версією слідства, детектив НАБУ нібито використовував свої зв’язки та службовий вплив та вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Що відомо про обшуки СБУ у НАБУ та підозри від ДБР співробітникам НАБУ

Зранку 21 липня стало відомо, що Служба безпеки та Офіс генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників Національного антикорупційного бюро. Слідчі дії провели без ухвал суду. Про це йдеться у повідомленнях пресслужб СБУ, ОГП на НАБУ.

Раніше джерела Суспільного повідомляли, що відбулася серія обшуків у детективів бюро у різних регіонах. Їм інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Згодом у НАБУ інформацію підтвердили.

Офіс Генерального прокурора також повідомив, що разом зі Службою безпеки України викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Високопосадовцю НАБУ готується повідомлення про підозру в пособництві державі-агресору за ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

СБУ також оголосили про підозру нардепу Федору Христенку у державній зраді. СБУ стверджує, що Христенко був агентом російських спецслужб та нібито відповідав за посилення впливу на Національне антикорупційне бюро (НАБУ). За даними Служби безпеки, Христенко перебував в "тісних" стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них називають й затриманого Руслана Магамедрасулова. Нардеп втік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

ДБР оголосила підозри трьом співробітникам НАБУ у скоєнні ДТП, в результаті яких постраждалі отримали ушкодження. У НАБУ підтвердили, що ДТП стались. За даними НАБУ, дві події відбулись у 2021 році, а третя — у 2023 році. Бюро повідомляє, що співробітники не використовували службове становище для уникнення відповідальності за свої вчинки.

Група семи (G7) повідомила, що уважно стежить за подіями навколо Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), зокрема за розслідуванням щодо кількох його співробітників, яких підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень.

22 липня СБУ повідомила, що викрила нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Їх виявили під час обшуків за місцем проживання нардепа ОПЗЖ Федора Христенка.

СБУ заявила про документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує НАБУ, а також нібито десятки особових анкет кандидатів у детективи Бюро.