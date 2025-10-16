У Тернополі затримали військових, яких підозрюють у викраденні, катуванні людей та вимаганні грошей. Серед потерпілих також є військові, які були на реабілітації після поранень.

Поліція показала відео зі знущаннями та свідченнями потерпілих. За даними слідства, військові вивозили людей за межі міста, били їх та змушували віддавати гроші. Проте у заяві правоохоронців немає назви підрозділів.

Однак слідом за повідомленням поліції з'явилася заява 3-ї штурмової бригади ЗСУ. Наразі про підозру за кількома статтями слідчі повідомили сімом військовим. Наразі їм обирають запобіжний захід у суді.

Все, що відомо про цю справу – дивіться у новому епізоді "Несеться".