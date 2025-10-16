У четвер, 16 жовтня, з 16:15 в усіх регіонах України запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це у Facebook повідомило НЕК "Укренерго".

Також через зумовлену попередніми обстрілами РФ складну ситуацію в енергосистемі України в частині областей застосовані аварійні відключення.

Зокрема, на Чернігівщині оператор системи розподілу (обленерго) наразі застосовує три черги погодинних відключень.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Ощадливе енергоспоживання — зменшить імовірність або тривалість застосування відключень", — додали в Укренерго.

Нагадаємо, що у ніч на 16 жовтня армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області. Внаслідок атаки припинено видобування газу.

Уночі армія РФ запустила по території України 320 безпілотників та 37 ракет. Протиповітряна оборона збила та подавила 283 дрони та п'ять ракет.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 37 дронів на 14 локаціях та падіння уламків на двох локаціях. Основний напрямок удару — Полтавщина та Харківщина.

У пресслужбі НАК "Нафтогаз" повідомили, що це вже шоста подібна атака з початку жовтня.