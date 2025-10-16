У швейцарському поїзді російськомовний чоловік напав на сім’ю з дитиною за те, що вони спілкувалися українською мовою. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на інцидент та звернулися до правоохоронних органів Швейцарії з проханням провести розслідування.

Про це пише видання 20Minuten.

Зазначається, що інцидент стався 13 жовтня, у поїзді, який прямував з громади Інтерлакен до міста Шпіц. За словами сімʼї, чоловіка спровокувало те, що вони говорили українською, і він кілька разів вигукнув: "Я вб’ю вас усіх, вас і вашу родину".

"Коли він почув, що ми розмовляємо українською, він почав нас ображати. Ми були шоковані, особливо наша однорічна дитина сильно постраждала від інциденту", — розповів батько сім’ї.

Коли дружина спробувала зняти інцидент на телефон, російськомовний чоловік вибив його з її рук. Батько сім’ї відштовхнув нападника, після чого той заспокоївся.

На станції міста Шпіц сім’я разом із кількома свідками звернулися до поліції та повідомила про напад.

"Нікого не довелося доставляти до лікарні. Розслідування триває. Як родина, так і чоловік висловили намір подати заяву", — заявили у поліції кантону Берн.

У МЗС України відреагували на подію. Зокрема, речник відомства Георгій Тихий назвав відео нападу "жахливим" та заявив, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей випадок та притягнути винних до відповідальності.

"Відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині у швейцарському поїзді, жахливе. Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Таку поведінку не повинна терпіти", — написав Тихий.