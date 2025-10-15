Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що нова сирійська влада намагатиметься перезапустити весь комплекс відносин із Росією.

Про це він сказав під час свого першого візиту до Москви, де зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним, передає пресслужба Кремля.

"Намагатимемося перезапустити комплекс наших відносин і познайомити, в тому числі ,й вас із новою Сирією. Найважливіше зараз, зввсно, стабільність, – стабільність і в країні, і в регіоні загалом", — сказав аш-Шараа.

Він зазначив, що у Дамаска й Москви "тривалі історичні зв'язки", які, мовляв, пов'язують обидві країни.

"Ми докладаємо зусиль для розвитку наших політичних цілей і розуміємо, що, як уже зазначив, нас пов'язує історичний зв'язок і Росія матиме серйозну роль у цьому процесі. Також ми спираємося на багато здобутків, які Росія дозволила нам досягти, вона допомагала нам у різних сферах, нас пов'язують серйозні мости співробітництва, у тому числі й матеріального", — сказав сирійський лідер.

Що відомо про повалення режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю. Reuters, посилаючись на дані сервісу Flightradar24, а також на двох неназваних співрозмовників у Сирії повідомляло, що літак Асада міг зазнати авіакатастрофи. Однак агентству не вдалося підтвердити, що він міг бути на борту.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, та вживати будь-яких заходів щодо передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у результаті переговорів із низкою сирійських повстанців Башар Асад вирішив передати владу "мирним шляхом" та покинув країну.

Увечері 8 грудня російські державні медіа повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок — це рішення ухвалив Володимир Путін.

10 грудня 2024 року стало відомо, що тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначений Мохаммед аль-Башира, який очолював так званий уряд порятунку повстанців. Його вважають близьким соратником лідера "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Ахмед аш-Шараа (відомий також під ім'ям Абу Мухаммад аль-Джолані) був лідером угруповання ісламізму "Хайят Тахрір аш-Шам", що виступало проти режиму Башара Асада в Сирії. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний час.