Наразі аварійні відключення електроенергії не застосовуються у жодному регіоні України. Водночас на Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, зараз діють графіки погодинних відключень світла у три черги.

Про це повідомили у Міненерго.

Там кажуть, що через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів вранці 15 жовтня у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення для всіх категорій споживачів. У Запорізькій області аварійно знеструмлювалась частина промисловості.

"На зараз аварійні відключення не застосовуються у жодному регіоні. На Чернігівщині, за командою місцевого обленерго, наразі застосовуються три черги погодинних відключень. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що цієї ночі РФ вкотре завдала дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах.

"Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих регіонах вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго закликали українців раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері, зазначивши, що це "допомагає знизити навантаження на систему".

Масований удар РФ по Україні 10 жовтня

Проти ночі 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик.

Як повідомляли у Повітряних силах, загалом у ніч на 10 жовтня РФ запустила по Україні 465 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також ударила 32 ракетами. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 405 БПЛА та 15 ракет. Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.