До військових частин української армії уже надійшли портативні комплекси FMC, які дають можливість проводити медичні консультації та передавати дані обстежень онлайн.

Про це 14 жовтня повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський за результатами наради з питань медичного забезпечення.

За його словами, "на нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а зона ураження сягає вже 10 кілометрів".

Генерал каже, що за таких умов, для оперативної евакуації поранених велике значення мають спроможності логістики та військової медицини.

Так, під час наради було представлено досвід 106 окремої бригади тероборони. Там медики застосовують портативні комплекси FMC для дистанційних консультацій лікарів госпіталів із військовослужбовцями, які виконують бойові завдання.

"Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти", — пояснив головком ЗСУ.

Як зазначив Сирський, перша партія такого обладнання вже надійшла до військових частин ЗСУ і показала "ефективні результати". Отриманий досвід планують масштабувати, впроваджуючи нові технологічні рішення, зокрема цифровізацію медичної документації та використання роботизованих систем для евакуації поранених із поля бою.

Окрім цього, за словами генерала, також триває робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги українським військовослужбовцям.

Раніше уряд спростив доступ бойовим медикам до роботи в цивільній медицині та навчання на медичних спеціальностях.