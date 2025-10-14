Збірна України з футболу перемогла Азербайджан на відборі до Чемпіонату світу-2026; президент США Трамп підтримав угорського прем'єра Орбана перед парламентськими виборами; у Єгипті підписали угоду про припинення вогню у Газі і ХАМАС передав Ізраїлю 20 живих і тіла 4 загиблих заручників; РФ обстріляла медзаклад Харкова; петиція з закликом позбавити Труханова громадянства набрала необхідні 25 тисяч підписів — Суспільне зібрало головні новини на ранок вівторка, 14 жовтня.

Перемога збірної України

Збірна України з футболу ввечері 13 жовтня здобула другу перемогу у відборі чемпіонату світу-2026. В матчі четвертого туру українці здолали збірну Азербайджану з рахунком 2:1. Голи забили Олексій Гуцуляк та Руслан Маліновський. До матчу четвертого туру відбору чемпіонату світу українська збірна підходила на тлі перемоги над Ісландією в грі третього туру.

Тепер Україна в турнірній таблиці на другому місці з 7 очками, попереду неї — Франція, 10 очок. Наступний матч відбору на ЧС збірна України проведе проти французькихяутболістів. Матч відбудеться 13 листопада о 21:45.

Трамп підтримав Орбана перед виборами

Президент США Дональд Трамп назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "фантастичним", "переможцем" (victor означає "переможець" з латини — ред.) і заявив, що вірить в успіх його партії "Фідес" на майбутніх виборах до угорського парламенту у 2026 році — навіть більший, ніж був на попередньому волевиявленні в Угорщині. Трамп також наголосив, що вважає Орбана чудовим лідером. Про це він сказав під час мирного саміту на Близькому Сході в Єгипті.

Контекст: наступні парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2026 року. В Орбана і його політсили "Фідес" найбільший опонент нині — Петер Мадяр та його партія "Тиса". Більшість національних опитувань дають "Тисі" 9-18% переваги над партією "Фідес". Лише лояльний до уряду аналітичний центр Viewpoint Institute показує лідерство за Орбаном. Мадяр, на відміну від чинного угорського прем'єра, не заперечує євроінтеграцію України, хоча й проти прискореного вступу. Торік Мадяр відвідав Київ і Закарпаття.

Угода про припинення вогню у Газі: ХАМАС передав Ізраїлю тіла 4 загиблих заручників

Бойове палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників Червоному Хресту в межах першого етапу мирного плану для припинення вогню у Секторі Гази. Всіх цих заручників захопили 7 жовтня 2023 року. ЧХ передав останки ізраїльській поліції, яка супроводжувала труни до судово-медичного інституту.

Контекст: 13 жовтня лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази під час мирного саміту у Єгипті. 13 жовтня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників. Таким чином усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Своєю чергою Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

Обстріл Харкова

Близько десятої вечора 13 жовтня військові РФ запустили по Харкову три керовані авіабомби. Одна з них поцілила по господарчій споруді біля медзакладу. В корпусах лікарні, де перебували понад 100 пацієнтів, вилетіли вікна й двері. Це відділення, де проходили лікування хворі на діабет. Їх одразу вивели з палат до укриття, розповів Суспільному на місці події мер Ігор Терехов.

За його словами, керовані авіабомби росіян також побили лінії електропередач у місті, через що без світла залишилися близько 30 тисяч родин.

По медичну допомогу через поранення склом після обстрілу звернулися 6 людей, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також сказав, що є люди з гострою реакцією на стрес.

Петиція щодо громадянства Труханова

Петиція з вимогою припинити українське громадянство міського голови Одеси Геннадія Труханова менш ніж за добу зібрала 25 тисяч підписів. Автори звернення вимагають розглянути питання щодо припинення громадянства Труханова, посилаючись на дані журналістських розслідувань про можливе подвійне громадянство. Водночас мер заявив, що не має російського громадянства і назвав поширення таких тверджень провокацією. За його словами, комісія при президентові України може розглянути питання про позбавлення його українського громадянства.

Контекст: нагадаємо, у публічному просторі закиди Труханову про нібито наявність у нього подвійного громадянства з'являлися кілька разів ще в попередні роки. Зокрема, у вересні 2024-го волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко опублікував документи, які нібито доводять наявність у Труханова громадянства РФ.