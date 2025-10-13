Станом на початок жовтня 60% українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському, 35% — не довіряють. У цілому 45% респондентів не бачать у політиці після закінчення російсько-української війни ні Зеленського, ні його попередника, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провів з 19 вересня по 5 жовтня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи помітили, що, якщо порівняти з першою половиною вересня, рівень довіри Зеленському практично не змінився. Наразі 60% українців довіряють йому, а 35% – ні (у перші половині вересня відповідні показники були 59% і 34%). Баланс довіри-недовіри становить +25% (такий самий показник був у першій половині вересня).

"Крім запитання про довіру ми також поставили запитання, якою українці бачать майбутню діяльність В. Зеленського після війни", — розповіли в КМІСі.

41% респондентів вважають, що Зеленському в повоєнній Україні варто лишатися в політиці, хоча з них тільки 25% хотіли б, щоб він продовжив бути президентом. Натомість 36% респондентів висловили думку, що йому краще піти з політики після війни. 14% бажають кримінального переслідування Зеленського.

Ще менше респондентів висловилися за те, аби в політиці залишався й перебував на топпосадах Петро Порошенко. 23% українців вважають, що йому варто залишатися в політиці і з них 9% українців хотіли б, щоб Порошенко після війни обійняв посаду президента чи прем’єр-міністра України. Натомість 46% хотіли б, щоб він пішов з політики. 23% хочуть його кримінального переслідування.

"Якщо об’єднати відповіді на два запитання, то загалом 45% респондентів не бачать в політиці після війни ні В. Зеленського, ні П. Порошенка", — підсумовує інститут.

Лише 9% українців відповіли, що хотіли б, аби в політиці залишилися і Зеленський, і Порошенко.

Опитування КМІС про діяльність Порошенка та Зеленського після російсько-української війни, кінець вересня — початок жовтня 2025 року. КМІС

Методологія опитування

КМІС проводив дослідження упродовж 19 вересня — 5 жовтня 2025 року. Це було власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого інститут додав запитання про довіру до Зеленського й запитання, якою українці бачать майбутню діяльність Зеленського й Порошенка після війни.

Опитували людей віком від 18 років методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, підконтрольних уряду України. В цілому опитали 1008 респондентів. До вибірки не включалися жителі тимчасово окупованих територій, хоча й частина респондентів — переселенці. Також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки з цих 1008 опитаних людей (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%. За умов війни, крім цієї похибки, додається певне систематичне відхилення.