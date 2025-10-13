Королівська шведська академія наук вирішила присудити премію Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля 2025 року Джоелю Мокіру, Філіпу Агьону та Пітеру Говітту "за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями".

Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Половину премії отримає Джоель Мокір з Північно-Західного університету, США, "за визначення передумов для сталого зростання завдяки технологічному прогресу".

Мокір використовував історичні джерела як один із засобів для розкриття причин, чому стале зростання стало новою нормою.

"Він продемонстрував, що для того, щоб інновації змінювали одна одну в самогенерувальному процесі, нам потрібно не лише знати, що щось працює, але й мати наукові пояснення, чому це так. Останнього часто бракувало до промислової революції, що ускладнювало розвиток нових відкриттів та винаходів. Він також наголосив на важливості того, щоб суспільство було відкритим до нових ідей та дозволяло змінам", — зазначили у комітеті.

Іншу половину премії отримають спільно Філіп Агіон з Колеж де Франс та INSEAD, Франція, Лондонської школи економіки та політичних наук, Велика Британія, та Пітер Говіт з Університету Брауна, США"за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню".

Агіон і Говітт також досліджували механізми сталого зростання. У статті 1992 року вони побудували математичну модель для того, що називається творчим руйнуванням: коли на ринок виходить новий і кращий продукт, компанії, що продають старіші продукти, програють.

"Робота лауреатів показує, що економічне зростання не можна сприймати як належне. Ми повинні підтримувати механізми, що лежать в основі творчого руйнування, щоб не повернутися до стагнації", – сказав Джон Хасслер, голова комітету з премії з економічних наук.