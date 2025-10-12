Президент Зеленський підписав указ про нові санкції проти РФ; війська Афганістану атакували пункти Пакистану на кордоні між країнами; президенти США і Єгипту очолять "Саміт миру" щодо Гази в понеділок, 13 жовтня; померла оскароносна акторка Дайан Кітон — Суспільне зібрало головні новини ранку 12 жовтня.

1. Зеленський запровадив нові санкції проти Росії, синхронізовані з Японією

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, узгоджені з пакетом обмежень, який раніше запровадила Японія.

За словами глави держави, під санкції потрапили 281 особа та 633 компанії, що забезпечують прибутки російській воєнній машині — зокрема, постачають зброю, обладнання та критичні компоненти.

Зеленський наголосив, що Україна синхронізує санкційну політику з США, Канадою, Великою Британією, ЄС і Японією, та додав, що Київ очікує на 19-й пакет санкцій Євросоюзу.

2. На кордоні Афганістану та Пакистану спалахнули бої між військовими — Reuters

На кордоні між Афганістаном і Пакистаном відбулася перестрілка між військовими двох країн, повідомляє Reuters.

За даними агентства, сили режиму Талібан обстріляли позиції пакистанських прикордонників і заявили про захоплення двох прикордонних постів.

У Пакистані підтвердили сутички щонайменше у п’яти прикордонних районах і заявили, що завдають ударів у відповідь.

Збройне протистояння відбулося після того, як Афганістан пообіцяв відповісти на ймовірні авіаудари Пакистану по Кабулу та провінції Пактіка, про які повідомляли 9 жовтня. Ісламабад офіційно не підтвердив і не спростував ці атаки.

Пакистан звинувачує уряд Талібану у підтримці бойовиків угруповання ТТП, які ведуть атаки на пакистанській території. В Кабулі це заперечують, заявляючи, що прагнуть підтримувати добросусідські відносини.

3. Трамп і ас-Сісі очолять "Саміт миру" щодо Гази в Єгипті

Президент США Дональд Трамп та президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі у понеділок, 13 жовтня, співголовуватимуть на міжнародному Саміті миру в Шарм-ель-Шейху, повідомила адміністрація єгипетського лідера.

У заході візьмуть участь лідери понад 20 країн, які обговорять шляхи припинення війни в секторі Гази та зміцнення миру і стабільності на Близькому Сході.

Як зазначається, саміт відбувається в контексті мирної ініціативи Дональда Трампа, спрямованої на врегулювання міжнародних конфліктів і розбудову нової системи регіональної безпеки.

Контекст: 9 жовтня в Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він минув "у позитивній атмосфері".

4. Померла володарка "Оскара" Дайан Кітон — зірка фільмів "Енні Голл" і "Хрещений батько"

Американська акторка Дайан Кітон, відома за ролями у фільмах "Енні Голл" та "Хрещений батько", померла у віці 79 років, повідомив журнал People.

Подробиці смерті наразі невідомі. Представник родини підтвердив, що акторка померла у Каліфорнії, і попросив поважати приватність близьких.

Кітон здобула премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі Вуді Аллена "Енні Голл" (1977) та тричі номінувалася на "Оскар" за інші роботи. Вона також відома роллю Кей Адамс — дружини Майкла Корлеоне в "Хрещеному батьку".

За свою кар’єру Кітон стала однією з найвпливовіших актрис Голлівуду й іконою нестандартного стилю. У неї залишилися двоє дітей — донька Декстер і син Дюк.