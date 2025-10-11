Естонські прикордонники закрили пункт пропуску "Саатсе", що на кордоні з РФ, оскільки на російській території збільшилась кількість військових.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Оперативний керівник Південної префектури Кюнтер Педоск пояснив, що у п’ятницю, 10 жовтня, ввечері естонські прикордонники помітили на території РФ "більшу, ніж зазвичай, присутність".

Він розповів, що російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід "Саатсе", бо це їхня територія. Втім там було помічено "більший, рух, ніж зазвичай".

"Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є забезпечення безпеки естонських громадян", — пояснив Педоск.

За його словами, спершу прикордонники розмістили по обидва боки дороги патрулі, які спілкувались з водіями та рекомендували їм уникати цього району через посилену присутність російських військовослужбовців.

"Попри цю рекомендацію, були ті, хто все одно хотів продовжити свою подорож через цю місцевість. Оскільки дорога проходить через російську територію, з огляду на ситуацію з безпекою, під час перетину прикордонного пункту "Саатсе" необхідно бути пильними", – додав він.

19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.