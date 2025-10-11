Президент Володимир Зеленський 11 жовтня підписав закон №13627. Документ передбачає виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, звільнених з полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування.

Картка закону з підписом глави держави опублікована на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає:

щомісячну виплату 50 000 гривень військовим, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування;

документ також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні.

До цього такі виплати передбачали лише для військових, які отримали під час полону травми (поранення, контузії, каліцтва). Новий закон поширює цю підтримку і на тих, хто отримав або у кого загостилися тяжкі захворювання в умовах неволі.

Закон також урегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, яких зазнали під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.

9 жовтня українській парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №13627.

Як уточнювала нардепка від партії "Слуга народу" Анна Пуртова, ці виплати — додаткова фінансова підтримка від держави.

"Це гроші не на лікування, оскільки це оплачує держава. Ці виплати — як підтримка, допоки людина не може повернутися до роботи або служби", — казала депутатка.

Вона також зазначала, що людині не можуть відмовити у виплатах, якщо вона подає усі документи, проходить медичну комісію, що дійсно підтверджує наявність захворювання.