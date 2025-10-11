Україна запропонує США угоду щодо систем ППО та HIMARS; енергетики відновили світло для понад 725 тисяч родин в Україні; Емманюель Макрон знову призначив Себастьєна Лекорню прем’єр-міністром Франції та Німеччина не може збивати російські дрони через післявоєнну конституцію — Суспільне зібрало головні новини ранку 11 жовтня.

1. Українська делегація вирушить до США для переговорів про зброю

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація найближчим часом вирушить до США для узгодження угоди щодо закупівлі американського озброєння, яку він назвав Mega Deal.

Серед головних пріоритетів — системи ППО Patriot, артилерійські установки HIMARS і тактичні ракети ATACMS.

"Ми готові купувати системи ППО й залучати різні програми, зокрема PURL. Також ведемо перемовини щодо використання заморожених російських активів", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібна зброя не лише для оборони, а й для далекобійних ударів, очікуючи "позитивну відповідь від США".

Контекст: 6 жовтня Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

2. Енергетики відновили світло для понад 725 тисяч родин — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 жовтня енергетикам вдалося повернути електропостачання понад 725 тисячам сімей у Києві, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях.

Водночас найскладніша ситуація залишається у прифронтових регіонах — на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Донеччині, де ремонтні роботи ускладнюють постійні обстріли.

У Києві майже повністю відновлено водопостачання, а в області триває запуск насосів. Президент доручив регіонам підготувати резервні джерела живлення для водоканалів.

Чому це важливо: У ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбінований удар по Україні. Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що після масованого російського обстрілу енергооб'єктів України найскладнішою ситуація з енергопостачанням залишається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині.

3. Макрон знову призначив Себастьєна Лекорню прем’єр-міністром Франції

Президент Франції Емманюель Макрон знову призначив Себастьєна Лекорню прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд.

Про це повідомила канцелярія Єлисейського палацу у вечірньому комюніке. Рішення ухвалене після кількох днів консультацій, інші деталі наразі не розголошуються.

Контекст: 6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв. Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, як його призначив президент Франції 9 вересня.

4. Politico: Конституційні обмеження заважають Німеччині збивати російські дрони

Післявоєнні норми Основного закону Німеччини, покликані запобігти зловживанню військовою силою, нині обмежують здатність країни реагувати на вторгнення російських дронів, повідомляє Politico.

За чинним законодавством, Бундесвер може збивати дрони лише над військовими базами, тоді як поліція має формальне право діяти, але не має технічних засобів.

Голова комітету оборони Бундестагу Томас Ревекамп закликав надати армії ширші повноваження, тоді як юристи застерігають, що зміни можуть суперечити конституції.

Міністр внутрішніх справ Александр Добриндт готує законопроєкт, який дозволить військовим збивати дрони у разі загрози життю людей, однак його ухвалення малоймовірне через слабку парламентську більшість уряду канцлера Фрідріха Мерца.

Чому це важливо: 2 жовтня в аеропорту німецького міста Мюнхен обмежили, а потім зупинили польоти через те, що помітили дрони над об'єктом.