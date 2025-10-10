11 жовтня — 1326-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Нідерланди оголосили про пакет підтримки України на 200 мільйонів євро. Нідерланди також відкривають у Києві координаційний кластер для своїх технологічних компаній.
- Енергетики відновили електропостачання для понад 725 тисяч сімей у кількох областях, але на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Донеччині ситуація залишається складною через обстріли.