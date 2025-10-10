Перейти до основного змісту
Нідерланди виділили пакет допомоги Україні, в кількох областях складна ситуація з енергопостачанням. 1326 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуТОП РЕГІОНІВ

Нідерланди виділили пакет допомоги Україні, в кількох областях складна ситуація з енергопостачанням. 1326 день війни

Онлайн
Суспільне
Розмір шрифту
Київ, 10 жовтня 2025
Хлопчик з велосипедом спостерігає за будівлями, пошкодженими під час удару російських безпілотників у місті Бровари. REUTERS/Alina Smutko

11 жовтня — 1326-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Нідерланди оголосили про пакет підтримки України на 200 мільйонів євро. Нідерланди також відкривають у Києві координаційний кластер для своїх технологічних компаній.
  • Енергетики відновили електропостачання для понад 725 тисяч сімей у кількох областях, але на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Донеччині ситуація залишається складною через обстріли.
Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок