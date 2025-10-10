Впродовж 10 жовтня енергетикам вдалося повернути світло для понад 725 тисяч родин, однак у прифронтових регіонах ситуація ускладнена через безпекову ситуацію.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського 10 жовтня.

Цілий день енергетики відновили постачання електрики для понад 725 тисяч сімей у Києві, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях. Водночас складною залишається ситуація на Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Донеччині, де ремонтні роботи ускладнені через постійні обстріли.

Він зазначив, що впродовж дня Росія продовжувала атаки дронами та обстріли, що призводило до нових повітряних тривог. У Києві та на Кіровоградщині, де були запроваджені графіки відключення світла, також велися роботи з відновлення водопостачання. У столиці його майже повністю відновили, в області триває запуск насосів.

Президент поставив завдання для всіх областей підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів.

Що відомо про атаку РФ на Україну 10 жовтня 2025 року

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбінований удар по Україні. Війська РФ застосували проти України 465 ударних безпілотників та 32 ракети — сили ППО збили/подавили 405 безпілотників та 20 ракет.

Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі. У дев'яти областях запроваджені аварійні знестумлення.

Внаслідок атаки на Київ щонайменше 12 людей отримали поранення, вісьмох із них госпіталізували. Мешканці лівого берега столиці і частини правого берега залишилися без світла. Метро працювало з обмеженнямию Під вечір у Києві повернули світло для 678 тисяч родин. Водопостачання відновили повністю.

У Запоріжжі російські військові завдали ударів по приватному сектору та обʼєктах інфраструктури. Внаслідок обстрілу сталися пожежі. Загинув 7-річний хлопчик, ще восьмеро людей — поранені. В області запроваджені аварійні знеструмлення для промислових споживачів.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що після масованого російського обстрілу енергооб'єктів України найскладнішою ситуація з енергопостачанням залишається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині.