Попри блекаути, які виникли в деяких регіонах України внаслідок масованої атаки РФ, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно — зокрема й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс", — йдеться у повідомленні.

Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди:

№722 Київ — Харків

№712 Київ — Краматорськ.

Ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка.

За інформацією компанії, затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів.

"Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно. Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними УЗ, через складнощі з рухом у районі Гребінки затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ — Гребінка та Березань — Київ-Волинський.