Частина Києва залишились без світла після нічної атаки РФ; у Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, ще двоє людей поранені; президент США Дональд Трамп заявив про посилення тиску на РФ з боку США та НАТО для завершення війни проти України та уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників у Секторі Гази — Суспільне зібрало головні новини ранку 10 жовтня.

1. У Києві після масованої атаки РФ лівий берез без світла, постраждали дев’ятеро людей

Унаслідок нічної атаки російських дронів по Києву поранено щонайменше дев’ять людей, п’ятеро з них госпіталізовані. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Через удари по об’єктах критичної інфраструктури лівий берег міста залишився без електроенергії, є перебої з водопостачанням.

У Печерському районі уламки дрона влучили в багатоповерхівку — загорілися квартири на кількох поверхах, пожежу вже ліквідували. У Голосіївському районі пошкоджено фасад і вікна житлового будинку, у дворі згоріли автівки. У Деснянському уламки збитої ракети впали біля поліклініки, у Подільському — на відкритій території.

2. Росія атакувала Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, ще двоє людей поранені

У ніч проти 10 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю, влучивши в приватний сектор і об’єкти інфраструктури. Внаслідок обстрілу сталися пожежі.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 7-річний хлопчик, який отримав тяжкі поранення, помер у лікарні. Ще двоє постраждалих — жінка та чоловік — перебувають у тяжкому стані.

Загалом зафіксовано щонайменше сім ударів дронів-камікадзе. Через пошкодження мереж місцевих жителів просять обмежити споживання газу. Рух через Дніпровську ГЕС тимчасово перекрито з міркувань безпеки.

3. Трамп заявив про посилення тиску на Росію та висловив сподівання на переговори з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон разом із союзниками по НАТО посилює тиск на Росію, аби домогтися припинення війни проти України.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі. Трамп зазначив, що НАТО “показало себе чудово”, а США активно продають зброю країнам-членам Альянсу, значна частина якої потрапляє до України.

Він також висловив сподівання, що Москва і Київ “найближчим часом” розпочнуть переговори.

“Це жахлива війна, гірша, ніж Друга світова. Думаю, вони скоро прийдуть до переговорів”, — сказав Трамп, додавши, що не виключає запровадження нових санкцій проти Росії.

4. Ізраїльський уряд схвалив угоду про звільнення всіх заручників із Гази

Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду про звільнення всіх заручників, яких утримує угруповання ХАМАС у Секторі Гази, повідомляє The Times of Israel із посиланням на офіс прем’єр-міністра.

Згідно з домовленістю, армія оборони Ізраїлю відведе війська на нові позиції всередині Гази, після чого протягом 72 годин ХАМАС має звільнити всіх полонених.

Контекст: Раніше представники ХАМАС оголосили про “постійне припинення вогню”, а сторони вже погодили перший етап мирного плану щодо завершення бойових дій у секторі.