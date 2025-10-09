Президент України Володимир Зеленський зазначив, що світ наближається до можливості встановлення тривалого миру на Близькому Сході. Водночас, за його словами, РФ залишається "найбільшим джерелом війни й терору у світі".

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

"Важливо, що наближається до реалізації можливість встановити тривалий мир на Близькому Сході. Це має значення не тільки для цього одного регіону, а й для всіх у світі. Просувається угода, яка може допомогти всім. Якщо насильство та війна зупиняються в одній частині світу, безпеки для всіх у світі стає більше", — написав президент.

Він подякував президенту США Дональду Трампу за лідерство, а також "кожній країні й лідеру, які допомагають" в цьому процесі. Також Зеленський висловив надію, що ізраїльських заручників, які були захоплені понад два роки тому, буде звільнено, а жертви в Газі припиняться.

"І сподіваємось, що так само світових зусиль вистачить, щоб встановити реальний мир і для нашої країни, у нашому регіоні. Росія залишається зараз найбільшим джерелом війни й терору у світі, і ми розраховуємо, що справедливий і жорсткий тиск світу на цього агресора приведе до надійного миру та гарантованої безпеки", — написав Зеленський.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Сектору Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль, протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, зокрема тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу й отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

Якщо ХАМАС відмовиться підтримати пропозицію президента США Трампа, то військова операція Ізраїлю в Секторі Гази триватиме.

3 жовтня угруповання ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

5 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “початкову лінію відведення” своїх військ у Секторі Гази, і цей план уже передано руху ХАМАС.

7 жовтня у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Вони пройшли "у позитивній атмосфері".

8 жовтня ХАМАС і представники Ізраїлю обмінялися списками ізраїльських заручників і палестинських в'язнів, які мають бути звільнені в межах обміну.

Вночі 9 жовтня Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану.