Служба безпеки України заперечила інформацію, яку нещодавно розповсюджували медіа з посиланням на джерела, щодо можливої причетності керівника САП Олександра Клименка до справи, у якій свідчення дає нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

"Інформація, нещодавно розповсюджена в ЗМІ на основі даних від анонімних джерел, що нібито "Служба безпеки України вивчає можливу причетність керівника САП Клименка до однієї зі справ, у якій свідчення дає нардеп Федір Христенко" не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

У СБУ також додали, що неправдивими є повідомлення про те, що "найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, що може стати підставою для його відсторонення".

Наразі досудове розслідування щодо Федора Христенка триває, йому вже повідомлено про підозру у державній зраді.

Що відомо про підозру Христенка

21 липня 2025 року СБУ оголосила Христенку підозру у державній зраді та зловживанні впливом. Як заявили слідчі, нардеп був завербований російською ФСБ ще за часів Януковича. Під час Революції гідності Христенко організовував перевезення “тітушок” для організації “Антимайдану”.

13 серпня народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка з Донеччини оголосили у розшук.

6 вересня в Україні затримали та заарештували Христенка, якого підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, його завербувала ФСБ РФ до початку повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання російської спецслужби та впливав на керівництво одного з правоохоронних органів України, якого саме — не уточнюють.

Також Христенко, йшлося у повідомленні Служби безпеки, мав тісні контакти зі “смотрящим” часів Януковича Юрієм Іванющенком, відомим як “Юра Єнакієвський” та кримінальним авторитетом та колаборантом з Горлівки Арменом Саркісяном (Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських житлових комплексів у лютому 2025 року.

Також в СБУ повідомили, що Христенко мав вплив на детективів НАБУ через Руслана Магамедрасулова та Олександра Скомарова. Під час обшуків у знайомих Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, серед яких документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи відомства.