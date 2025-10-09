Перейти до основного змісту
Звільнені з полону військові отримуватимуть 50 тис. грн на місяць під час лікування. Скільки триватимуть виплати
Юрій Свиридюк
Верховна рада
Народні депутати під час засідання Верховної ради, в Києві, Україна, 4 вересня 2024 року. Getty Images/Andrii Nesterenko/Global Images Ukraine

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13627, який запроваджує щомісячні виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, звільнених з полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Ці виплати відбуватимуться протягом перших трьох місяців лікування.

За відповідне рішення проголосували 244 народні депутати, передає кореспондентка Суспільного з Ради.

Закон передбачає:

  • Щомісячну виплату 50 000 грн військовим, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування понад 30 днів.
  • Виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування.
  • Документ також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні.

Наразі такі виплати передбачали лише для військових, які отримали під час полону травми (поранення, контузії, каліцтва). Новий закон поширює цю підтримку і на тих, хто отримав або загострив тяжкі захворювання в умовах полону.

Ухвалення законопроєкту має на меті надати необхідну фінансову підтримку та усунути бюрократичні перепони для воїнів, які борються за відновлення свого здоров'я.

