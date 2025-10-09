Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13627, який запроваджує щомісячні виплати у розмірі 50 тисяч гривень для військовослужбовців, звільнених з полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Ці виплати відбуватимуться протягом перших трьох місяців лікування.
За відповідне рішення проголосували 244 народні депутати, передає кореспондентка Суспільного з Ради.
Закон передбачає:
- Щомісячну виплату 50 000 грн військовим, які після звільнення з полону потребують стаціонарного лікування понад 30 днів.
- Виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування.
- Документ також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час перебування в полоні.
Наразі такі виплати передбачали лише для військових, які отримали під час полону травми (поранення, контузії, каліцтва). Новий закон поширює цю підтримку і на тих, хто отримав або загострив тяжкі захворювання в умовах полону.
Ухвалення законопроєкту має на меті надати необхідну фінансову підтримку та усунути бюрократичні перепони для воїнів, які борються за відновлення свого здоров'я.