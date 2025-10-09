Володимир Зеленський переконаний: Дональд Трамп нарешті змінив ставлення до правителя РФ Володимира Путіна, адже той не зміг дотримати обіцянки захопити Донбас до вересня й не зможе виконати наступну обіцянку — зробити це до листопада. Президент України наголошує, що попереджав Трампа про це, але той сумнівався. Тож тепер Зеленський закликає господаря Білого Дому повірити в його план, як посадити Путіна за стіл переговорів — і посилити Україну в усі можливі способи. Для початку Зеленський пропонує надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Президент України вважає, що таке рішення протверезить росіян. Ті вже закликають Дональда Трампа не робити цього. Американський президент поки що думає.

“Бачимо, що було не “різне”

8 жовтня цього року на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський розповів нові подробиці своїх перемовин з Дональдом Трампом, а того — з Володимиром Путіним. Офіційно про них раніше не згадувалось.

Президент пригадав, як 18 серпня на другій за рік зустрічі з президентом США в Овальному кабінеті переконував Дональда Трампа: росіяни не візьмуть схід України, а якщо захочуть це зробити, Путіну доведеться поховати мільйон своїх солдатів.

У той час росіяни просунулися під Добропіллям на Покровському напрямку й створили “клешню” на 10 кілометрів вглиб українських позицій.

“[Трамп] сказав: “Це просто твоя впевненість, і ти просто в цьому переконаний, а може бути різне”. Але ми бачимо, що було не “різне”. Сталося те, що я йому казав”, — згадує Зеленський.

Подвійна обіцянка

За три дні до зустрічі із Зеленським у Білому Домі Дональд Трамп зустрівся на Алясці з правителем РФ Володимиром Путіним. Президент України стверджує: Путін пообіцяв Трампу, що захопить Донбас до листопада. За словами Зеленського, це вже не перша така обіцянка — до того правитель РФ запевнив американського президента, що захопить Донбас до вересня.

Офіційно після зустрічі ні Трамп, ані Путін не згадували, що обговорювали долю Донбасу. Після їх зустрічі видання Bloomberg повідомило : американський президент подзвонив українському, а також головам європейських держав, що приїхали до Вашингтону разом із Зеленським, і сказав, що Путін хоче захопити весь Донбас.

В свою чергу Sky News стверджувало : Путін хоче, щоб йому надали контроль над усією територією Донбасу як лише одну з умов будь-якої мирної угоди. Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що територіальні претензії є неприйнятними.

Розвинути успіх під Добропіллям росіянам не вдалось. За даними аналітичного ресурсу Deep State у вересні темпи їх просування впали удвічі.

За словами Зеленського, з 21 серпня на тепер уже Добропільському напрямку Сили оборони проводять контрнаступальну операцію. За цей час росіяни втратили там 12 тисяч військових, з яких сім тисяч загинули.

У цей же час Україна розпочала кампанію атак на нафтопереробні заводи РФ. Посилаючись на дані розвідки, Володимир Зеленський стверджує, що через це росіяни втратили до 20% своєї потреби в бензині. Він вважає це доказами того, що росіяни неспроможні швидко захопити схід України, навіть якщо не рахуватимуться з ціною.

“Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція Російської Федерації – це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, [отримати в них] не вийшло”, — наголосив Зеленський.

"Неякісні товари"

Президент Дональд Трамп останнім часом учергове змінив риторику щодо перемовин про мир. Наприкінці вересня він написав пост, що Україна має реальні шанси перемогти на полі бою і з допомогою Європи відвоювати окуповані території. Хоча ще в січні Трамп від камери говорив Зеленському, що в нього “немає карт” для ефективного опору росіянам.

За два тижні американський президент заявив , що ухвалив рішення, чи постачатиме Україні ракети Tomahawk — однак спочатку хоче уточнити, куди ними битимуть.

Володимир Зеленський свого часу просив надати ці ракети і попереднього президента США Джо Байдена, і самого Трампа до його перемоги на виборах. Обидва тоді відповіли відмовою.

“На останній зустрічі я не почув “ні”. А почув, що будуть працювати на технічному рівні й розглядатимуть цю можливість”, — розповів Володимир Зеленський.

Причина зміни риторики Трампа, вважає Зеленський, проста: він розуміє, що Путін йому бреше, і йому це не подобається. “Він спробував продати йому "неякісні товари". Я думаю, що це будь-яку людину ображає, коли їй брешуть”, — сказав Володимир Зеленський.

Президент України запевняє, що продовжує вести діалог із президентом США на різних рівнях. Зокрема, через спецпосланців Стіва Віткоффа та Кіта Келлога, а також міністра фінансів Скотта Бессента. Також, що окремо важливо, зберігається діалог між спецслужбами та військовими.

Час для Tomahawk

Тепер Зеленський закликає Трампа піти далі й таки надати Tomahawk, радіус дії яких, за повідомленням Reuters, сягає 2500 кілометрів — тобто дозволяє поцілити в Москву.

Президент України вважає, що надання цих ракет — одна з можливостей посилити Україну. А росіян це може змусити “трішечки протверезіти та сісти за стіл переговорів”.

“І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт впливатиме на можливість домовитися потім. Простим план закінчення війни не буде, але все одно це точно шлях”, — зазначив Зеленський.