Перший етап перемир'я на Близькому Сході; тривають російські удари по Сумщині; уряд ухвалив критерії для множинного громадянства; у "Дії" з 2026 року можна буде розлучитися онлайн; лідер Кремля Путін приїхав до Таджикистану, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду — Суспільне зібрало головні новини ранку 9 жовтня.

ХАМАС та Ізраїль підписали перший етап мирного плану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і палестинське угруповання ХАМАС підписали перший етап мирного плану. Він включає звільнення заручників та виведення ізраїльських військ до узгодженої лінії. Підписання підтвердили ХАМАС, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та один із посередників між сторонами, Катар. Заручники з Ізраїлю, імовірно, будуть звільнені 13 жовтня. Країни Близького Сходу допоможуть Газі відновитися.

Контекст: 30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази. 7 жовтня в Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАСу та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він минув "у позитивній атмосфері".

Наслідки російських атак на Сумщину

Із попередньої ночі Сумська область перебуває під масованими російськими ударами, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Під ударами 8 жовтня були Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільська громади. Унаслідок атак є троє загиблих і двоє поранених. З 22:30 8 жовтня російські війська атакували Суми, попередньо, пʼятьма безпілотниками інформації про потерпілих не надходило.

Раніше стало відомо, що фахівці відновили газопостачання у Шостці Сумської області після масованих російських атак. Водночас через російську атаку на Ніжин затримувалися потяги, а ще тимчасово змінено маршрут руху потягів Суми – Київ та у зворотному напрямку.

Розлучення в "Дії"

Українці з 2026 року зможуть подати спільну заяву про розірвання шлюбу в застосунку "Дія" — таку постанову ухвалив уряд. Послуга буде доступна для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей. "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах ДРАЦС. Якщо дітей немає, шлюб розірвуть за місяць після подання заяви. Впродовж цього часу заяву можна відкликати.

Контекст: у Мінцифри кажуть, що раніше для розлучення потрібно було щонайменше двічі приходити до ДРАЦСу, стояти в чергах і заповнювати документи. Тепер усе відбуватиметься онлайн — без візитів до установ. На порталі "Дія" вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу.

Путін в Таджикистані

Кремлівський лідер Володимир Путін ввечері 8 жовтня прибув із візитом до Таджикистану, попри виданий у 2023 році ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт за незаконну депортацію українських дітей. У Душанбе Путіна зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон. За підсумками візиту будуть підписані спільна заява та пакет міждержавних, міжурядових і міжвідомчих документів.

Контекст: Таджикистан ратифікував Римський статут, тому зобов'язаний виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Ще у 2023 році МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, в тому числі дітей, з окупованих територій України до Росії. Після ордера Путін вже побував у Монголії, яка теж визнає юрисдикцію МКС.

Критерії для множинного громадянства в Україні

Кабмін 8 жовтня ухвалив перелік критеріїв для держав, із якими набуття українського громадянства буде спрощеним. Цей перелік розробляло МЗС. Відомство написало, що пріоритет надаватиметься тим країнам, які "входять до кола найближчих і найнадійніших союзників". Серед критеріїв, які Україна братиме до уваги: членство у G7; членство в Євросоюзі; застосування санкцій проти РФ за агресію проти України; фінансова підтримка України та інше.

Контекст: Україна пояснювала, що множинне громадянство дасть змогу отримати український паспорт тим етнічним українцям, які є громадянами інших держав. 18 червня 2025 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №11469, який на законодавчому рівні запроваджує в Україні інститут множинного громадянства. 15 липня Зеленський затвердив цей закон.