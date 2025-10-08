Кабінет міністрів України ухвалив перелік критеріїв для держав, із якими набуття українського громадянства буде спрощеним. Пріоритет — у "найнадійніших союзників".

Про це ввечері 8 жовтня повідомило Міністерство закордонних справ України.

МЗС розробляло перелік критеріїв для держав, з якими буде запроваджуватися множинне громадянство. Кабмін визначив кілька критеріїв для тих країн, з якими можна буде набути українського громадянства у спрощеному порядку.

"Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників", — пише пресслужба дипвідомства.

Ось які критерії Україна братиме до уваги, згідно зі списком від МЗС:

членство у G7;

членство в Європейському Союзі;

застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства з Україною;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

У МЗС переконані, що запровадження множинного громадянства передусім дасть змогу отримати український паспорт тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав. І водночас вони не втратять їхнє іноземне громадянство.

"Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", — каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

18 червня 2025 року Верховна рада в цілому ухвалила законопроєкт №11469, який на законодавчому рівні запроваджує в Україні інститут множинного громадянства. 15 липня Зеленський затвердив цей закон.

Нагадаємо, в серпні президент Володимир Зеленський заявив, що наступним кроком після ухвалення закону буде визначення переліку держав, з якими Україна впроваджуватиме цю можливість. Тоді він казав, що пріоритет надаватиметься тим державам, де проживає "значна кількість" українців і які активно підтримують Україну під час повномасштабної війни з РФ.