Уряд ухвалив критерії, за якими буде простіше отримати український паспорт у межах множинного громадянства
Уряд ухвалив критерії, за якими буде простіше отримати український паспорт у межах множинного громадянства

Юлія Кузьменко
паспортний стіл для українців в Польщі
Мобільний паспортний стіл для українців, які виїхали до Польщі без будь-яких документів після початку російського вторгнення та тепер хочуть отримати паспорт або посвідчення особи. Краків, Польща, 29 вересня 2022 року. Getty Images/NurPhoto/Beata Zawrzel

Кабінет міністрів України ухвалив перелік критеріїв для держав, із якими набуття українського громадянства буде спрощеним. Пріоритет — у "найнадійніших союзників".

Про це ввечері 8 жовтня повідомило Міністерство закордонних справ України.

МЗС розробляло перелік критеріїв для держав, з якими буде запроваджуватися множинне громадянство. Кабмін визначив кілька критеріїв для тих країн, з якими можна буде набути українського громадянства у спрощеному порядку.

"Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і найнадійніших союзників", — пише пресслужба дипвідомства.

Ось які критерії Україна братиме до уваги, згідно зі списком від МЗС:

  • членство у G7;
  • членство в Європейському Союзі;
  • застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
  • підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
  • наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства з Україною;
  • рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
  • фінансова підтримка України;
  • інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

У МЗС переконані, що запровадження множинного громадянства передусім дасть змогу отримати український паспорт тим етнічним українцям, які є громадянами іноземних держав. І водночас вони не втратять їхнє іноземне громадянство.

"Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", — каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

18 червня 2025 року Верховна рада в цілому ухвалила законопроєкт №11469, який на законодавчому рівні запроваджує в Україні інститут множинного громадянства. 15 липня Зеленський затвердив цей закон.

Нагадаємо, в серпні президент Володимир Зеленський заявив, що наступним кроком після ухвалення закону буде визначення переліку держав, з якими Україна впроваджуватиме цю можливість. Тоді він казав, що пріоритет надаватиметься тим державам, де проживає "значна кількість" українців і які активно підтримують Україну під час повномасштабної війни з РФ.

