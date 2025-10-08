Кабмін звільнив державного секретаря Мінагрополітики та заступника міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції.

Про це ввечері 6 жовтня повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Як ідеться в дописі, уряд звільнив:

Андрія Наджоса з посади заступника міністра культури та стратегічних комунікацій (МКСК) України з питань європейської інтеграції;

Олександра Бірюкова з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За президента-втікача Віктора Януковича Андрій Наджос був завідувачем відділу європейської інтеграції Головного управління міжнародних відносин Адміністрації президента. З 2019 по 2023 рік був радником представництва України при ЄС. Певний час працював разом із Миколою Точицьким, чинним очільником МКСК, коли той був представником України при ЄС (2016–2021). У жовтні минулого року його призначили заступником міністра МКСК.

На цій посаді Наджос серед іншого опікувався питанням ексгумацій тіл загиблих в колишньому селі Пужники, яке радянська влада ліквідувала у 1949 році. Роботи проводили спільно Україна та Польща. Також він займався ексгумаціями на території Польщі.

Також сьогодні, 8 жовтня, фракція "Слуга народу" проголосувала за Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністерки з питань гуманітарної політики та міністерки культури. Зараз Бережна має статус виконувачки обовʼязків міністерки культури.

Бірюков став держсекретарем Мінагрополітики в листопаді 2024 року. До цього посадовець керував апаратом Фонду державного майна України, який тоді очолював теперішній керівник Мінагрополітики Віталій Коваль. А ще раніше, з 2016 року по 2023 рік, працював керівником апарату Рівненської обласної державної адміністрації.