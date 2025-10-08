У Києві суд почав розгляд справи колишнього полоненого Максима Бобилєва, якого обвинувачують у співучасті в приниженні військовополонених; Трамп думав, що закінчити війну РФ в Україну буде легше, ніж на Близькому Сході; Міненерго планує збільшити імпорт газу на 30% на зиму. Євросоюз спростив скасування безвізу. В Індії тривають військові навчання з Росією — Суспільне зібрало головні новини на ранок середи, 8 жовтня.

Обвинувальний акт зачитали Максиму Бобилєву

У Печерському суді Києва почався судовий розгляд справи українського військового та колишнього полоненого Максима Бобилєва. Як ідеться у тексті обвинувального акту, Бобилєва звинувачують у співучасті в побитті та приниженні військовополонених, зокрема під час так званих "прийомок". Описується 6 епізодів у Калінінській виправній колонії на Донеччин. Бобилєву інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими.

Контекст: Максиму Бобилєву 23 роки, він служив у ВМС України, потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення на Херсонщині. Його обміняли 17 липня 2024 року. Один із захисників Маріуполя Віктор Лахно "Лелека" заявив, що Бобилєв може бути причетним до побиттів бійців "Азову" у полоні. За даними прокурора і свідків, Бобилєв казав, що хотів би залишитися на тимчасово окупованій території Херсонщини, де мешкають його родичі, й отримати російський паспорт. Тепер же Бобилєв каже, що хотів би повернутися на військову службу в ЗСУ.

Трамп знову заявив про складність врегулювання війни РФ в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований очільником Кремля Володимиром Путіним, оскільки сподівався, що закінчити війну РФ проти України "буде легко", проте, за його словами, це виявилося складнішим за врегулювання ситуації на Близькому Сході. Про це американський лідер заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Контекст: Трамп уже не вперше каже, що розчарований лідером Росії. Раніше президент США казав, що закінчить війну в Україні умовно за 24 години, і що це війна Байдена і її "ніколи б не мало статися"; наголошував на втратах 5-8 тисяч людей у війні щотижня, хоча й не посилаючись на джерела таких даних. Попри зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня, прогресу в мирних перемовинах РФ з Україною не вдалося досягнути. Єдиним здобутком є обміни полоненими та репатріація тіл після перемовин української та російської делегацій у Стамбулі.

Міненерго планує збільшити імпорт газу на 30%

Україна збирається наростити імпорт природного газу з інших країн на 30%. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук після зустрічі з представниками групи G7+. За словами урядовиці, Київ планує купувати газ переважно у жовтні-грудні, але обговорюють постачання й у решту опалювального сезону.

Гринчук також передала Групі семи перелік актуальних енергетичних потреб України: ППО і РЕБи як захист інфраструктури від обстрілів, резервне обладнання та, власне, накопичення достатніх обсягів природного газу.

Контекст: Росія з серпня посилила удари на українські енергооб'єкти. Зокрема, 3 і 5 жовтня армія РФ атакувала газову й газотранспортну інфраструктуру.

ЄС спростив скасування безвізу

Депутати Європарламенту 7 жовтня схвалили реформу механізму призупинення візового режиму ЄС. Новий механізм дозволяє Єврокомісії поновити візовий режим для громадян якоїсь країни, якщо вона перекидає мігрантів, зловживає "золотими візами" або в її громадян масово виникають інші проблеми з безпекою. Спочатку візи запроваджують тимчасово, ведеться діалог і розслідування. А потім, якщо причини проблем не усувають, то візи лишаються на постійній основі.

Контекст: влітку ЄС попередив, що Грузії можуть скасувати безвіз, якщо країна не поновить верховенство права і не перегляне вироки для членів опозиції. Поки що безвізовий режим для Грузії залишався. Також уряди країн ЄС погодилися запровадити обмеження на пересування російських дипломатів у межах блоку.

Російсько-індійські військові навчання

Спільні російсько-індійські навчання "Індра-2025" тривають з 6 до 15 жовтня на території Індії. Міністерство оборони Росії заявило, що основною метою навчання є "відпрацювання взаємодії підрозділів обох країн у боротьбі з міжнародним тероризмом, включно з удосконаленням тактики ведення контртерористичних операцій".

Контекст: індійське інформагентство ABP News пише, що спільні військові навчання "Індра" проводяться між Індією та Росією з 2003 року. У навчаннях беруть участь армії, військово-повітряні сили та військово-морські сили обох країн. У 2017 році обидві армії навіть провели тривидові навчання. А саме ці тренінги, які тривають нині в жовтні, були перенесені через війну Росії проти України.