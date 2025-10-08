Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 жовтня провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це у соцмережі Х повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Зокрема, у ході розмови Ердоган наголосив на важливості прискорення дипломатичних ініціатив для завершення війни в Україні "справедливим і міцним миром".

"Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи мають набрати обертів, щоб забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим і міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру", — йдеться в повідомленні.

Також Ердоган повідомив Путіну, що Анкара докладає всіх зусиль для досягнення перемир’я у Секторі Гази та доставки туди гуманітарної допомоги. Крім того, сторони обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією.